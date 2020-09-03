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Новости
Украина
2 сентября 20, 22:08
На Донбассе расширится отвод войск
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Также на заседании ТКГ согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования в зоне проведения Операции объединенных сил.
Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новых участка разведения воинских подразделений и вооружений на Донбассе. Такое решение принято в среду, 2 сентября, на заседании ТКГ, сообщил офис президента Украины.
 
Подгруппа по вопросам безопасности ТКГ должна разработать детальный план и завершить проект дополнения к рамочному решению ТКГ о разведении подразделений и вооружений сторон от 21 сентября 2016 года.
 
Также на заседании ТКГ согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования в зоне проведения Операции объединенных сил. 
 
Кроме того, 20 участок вблизи Золотого будут разминировать в рамках работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе – предварительно это произойдет в ноябре.
 
Также стороны полностью согласовали рамочное решение о противоминной деятельности, которое в будущем станет основой для работ по гуманитарному разминированию.
 
Как сообщалось, ранее Трехсторонняя контактная группа договорилась о беспрепятственном тушении пожаров в Луганской области, новых участках разминирования, а также установке новых контрольных пунктов въезда и выезда.
Korrespondent
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