На Донбассе расширится отвод войск

Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новых участка разведения воинских подразделений и вооружений на Донбассе. Такое решение принято в среду, 2 сентября, на заседании ТКГ, сообщил офис президента Украины.

Подгруппа по вопросам безопасности ТКГ должна разработать детальный план и завершить проект дополнения к рамочному решению ТКГ о разведении подразделений и вооружений сторон от 21 сентября 2016 года.

Также на заседании ТКГ согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования в зоне проведения Операции объединенных сил.

Кроме того, 20 участок вблизи Золотого будут разминировать в рамках работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе – предварительно это произойдет в ноябре.

Также стороны полностью согласовали рамочное решение о противоминной деятельности, которое в будущем станет основой для работ по гуманитарному разминированию.

Как сообщалось, ранее Трехсторонняя контактная группа договорилась о беспрепятственном тушении пожаров в Луганской области, новых участках разминирования, а также установке новых контрольных пунктов въезда и выезда.