Чрезвычайная пожароопасность на Донбассе: погиб мужчина

В Луганской области ликвидированы 16 пожаров.
В результате одного из них погиб мужчина и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Указано, что огнем были уничтожены 13 заброшенных жилых домов.
Также сообщается, что во время тушения пожара в Луганской области пострадали двое военнослужащих из состава Объединенных сил. У них термические ожоги.
Известно, что пожар уже ликвидирован в населенных пунктах Зайцево и Новолуганское.
"Во время тушения пожара двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги. Им оказана первая медицинская помощь и их доставили в военные медицинские учреждения", — сообщает пресс-центр ООС.
По состоянию на утро 3 сентября, продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах.
Всего к тушению пожара привлечены почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных сил Украины и ГСЧС.
Тем временем Украинский гидрометцентр 3 сентября в Украине объявил чрезвычайный уровень пожарной опасности на большей территории страны.
Как отмечается, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в южной части Украины, а также в восточных, центральных областях и в большинстве районов Сумской и Хмельницкой областей.
По данным спасателей, из-за этого значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.