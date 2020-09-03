Чрезвычайная пожароопасность на Донбассе: погиб мужчина

В Луганской области ликвидированы 16 пожаров.

В результате одного из них погиб мужчина и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Указано, что огнем были уничтожены 13 заброшенных жилых домов.

Также сообщается, что во время тушения пожара в Луганской области пострадали двое военнослужащих из состава Объединенных сил. У них термические ожоги.





Известно, что пожар уже ликвидирован в населенных пунктах Зайцево и Новолуганское.

"Во время тушения пожара двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги. Им оказана первая медицинская помощь и их доставили в военные медицинские учреждения", — сообщает пресс-центр ООС.

По состоянию на утро 3 сентября, продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах.





Всего к тушению пожара привлечены почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных сил Украины и ГСЧС. Тем временем Украинский гидрометцентр 3 сентября в Украине объявил чрезвычайный уровень пожарной опасности на большей территории страны.



