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Новости
Украина
3 сентября 20, 12:04
Чрезвычайная пожароопасность на Донбассе: погиб мужчина
пожар
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Во время тушения пожара двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги

В Луганской области ликвидированы 16 пожаров.

В результате одного из них погиб мужчина и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Указано, что огнем были уничтожены 13 заброшенных жилых домов.

Также сообщается, что во время тушения пожара в Луганской области пострадали двое военнослужащих из состава Объединенных сил. У них термические ожоги.


Известно, что пожар уже ликвидирован в населенных пунктах Зайцево и Новолуганское.

"Во время тушения пожара двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги. Им оказана первая медицинская помощь и их доставили в военные медицинские учреждения", — сообщает пресс-центр ООС.

По состоянию на утро 3 сентября, продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах.



Всего к тушению пожара привлечены почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных сил Украины и ГСЧС.

Тем временем Украинский гидрометцентр 3 сентября в Украине объявил чрезвычайный уровень пожарной опасности на большей территории страны.


Как отмечается, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в южной части Украины, а также в восточных, центральных областях и в большинстве районов Сумской и Хмельницкой областей.

По данным спасателей, из-за этого значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Delo
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