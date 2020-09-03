С понедельника в Украине — новые карантинные зоны: список

С понедельника, 7 сентября, в Украине начнет действовать новое деление на эпидемиологические зоны. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

Красная зона:

- Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

- Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

- Дубно и Костопольский район Ровенской области;

- Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

- Великобурлукский район Харьковской области;

- Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.

- Бобровицкий район Черниговской области.

Оранжевая зона:

- Винницкий район Винницкой области;

- Луцк и Луцкий район Волынской области;

- Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский и Попельнянский районы Житомирской области;

- Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

- Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

- Березань, Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;

- Львов, Дрогобыч и Самбор, Городокский, Жовковский, Николаевский, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

- Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

- Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Корецкий районы Ровенской области;

- Сумы;

- Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

- Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;

- Славута, Волочиск, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинский районы Хмельницкой области;

- Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;

- Нежин, Нежинский и Носовский районы Черниговской области.

Желтая зона

- Винница, Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Хмельницкий районы Винницкой области;

- Владимиро-Волынский, Гороховский, Киверцовский, Любашевский, Маневицкий, Луцкий, Терейский и Шацкий районы Волынской области;

- Житомир и Малин, Андрушевский, Брусиловский, Емильчинский, Овручский, Пулинский, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;

- Берегово и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Воловецкий, Иршавский, Переченский, Раховский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;

- Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов и Переяслав, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;

- Борислав, Моршин и Стрый, Бродовский, Жовковский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Мостиский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;

- Николаев и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;

- Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцызский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;

- Ровно и Вараш, Владимирецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;

- Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский и Сумской районы Сумской области;

- Купянск и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Дергачевский, Змиевский, Золочевский, Коломакский, Краснокуцкий и Шевченковский районы Харьковской области;

- Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Славутский, Старосинявский и Хмельницкий районы Хмельницкой области;

- Чернигов и Прилуки, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Куликовский, Сновский, Сребнинский и Талалаевский районы Черниговской области;

- Киев.

Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 1 ноября 2020 года.