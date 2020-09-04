Детали встречи по Донбассу

Россия блокирует часть вопросов на переговорах по Донбассу, а также шантажирует Украину обменом пленных

Президент РФ Владимир Путин торопится и давит на Владимира Зеленского. По линии заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак - глава Офиса президента Украины Андрей Ермак он пытается избавиться от санкций, одновременно встроив Донецк и Луганск назад в Украину по своему сценарию.

Параллельно Россия пытается отойти от публичных переговоров, чтобы марионетки Кремля оказались один-на-один с украинской делегацией. Путин торопится, потому что президентские выборы в США, которые состоятся уже в ноябре, могут серьезно изменить силы сторон.

Что происходит на переговорах по Донбассу, почему это важно и что будет дальше - рассказывает LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 2 сентября состоялась минская встреча по Донбассу. С момента введения режима прекращения огня на Донбассе соблюдается "тишина", констатировали стороны, и не фиксируются жертвы среди мирного населения. На переговорах договорились о 19 участках разминирования, открытии двух новых пропускных пунктов и согласовали четыре следующих участка разведения сил.

Однако РФ заблокировала работу политической и гуманитарной подгрупп требованием отменить постановление Верховной Рады о местных выборах, хотя украинский представитель Донецка Денис Казанский отметил, что это вообще не имеет отношения к теме переговоров. С этой точкой зрения согласились в ОБСЕ и сняли с рассмотрения другие вопросы "из-за блокирования переговоров по политическим мотивам".

"Они вчера почему-то очень нервно реагировали. Реагировали на то, что мы (Казанский и Гармаш) присутствовали. Грызлов (представитель РФ в ТКГ) кричал, что мы не настоящие представители ОРДЛО", - рассказал в комментарии LIGA.net Казанский.

Представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш рассказал LIGA.net, что на переговорах один из главарей боевиков Владислав Дейнего сказал главе украинской делегации Леониду Кравчуку: "Учите матчасть минских соглашений". "Кто ты такой, чтобы разговаривать с президентом Украины в таких тонах? Тогда я попросил слово. Тут же Грызлов начал требовать, чтобы мне слово не предоставляли", - сказал Гармаш.

"Кравчук был конструктивен, но жесток в диалоге с той стороной", - говорит Гармаш, уточняя, что роль Кравчука в переговорах он оценивает позитивно. Кравчук защищал украинских переговорщиков, которых перекрикивали члены российской делегации, не желая давать им высказаться.

По словам Казанского, Грызлов "в хамском тоне рассказывал, что нужно сделать украинскому парламенту", на что ему возразил Кравчук, и это тоже вызвало у россиян прилив ярости.

"Фокин очень достойно реагировал. Российская сторона пыталась его защищать, апеллировали к тому, что он высказал такие "правильные идеи", а против него собирают подписи за его отставку", - говорит Гармаш, уточняя, что Фокина это возмутило и он сказал, что "его защищать не нужно, что в Украине своя внутренняя дискуссия и с ней никаких проблем нет". Переговорщик добавил, что "оба руководителя делегации вчера занимали четкую проукраинскую позицию".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Кравчук уточнял на заседании, что направил в парламент письмо с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в постановление о выборах, призвав РФ не привязывать реализацию договоренностей к рассмотрению Радой его обращения. Однако Россия не слышит аргументов, говорит Гармаш.

"Им поставили задачу заблокировать переговоры в какой-то части, и они это выполняют", - считает переговорщик. Он думает, что "это инструмент давления на Украину, чтобы заставить нас пойти на какие-то уступки, чтоб иметь возможность заявить, что ОРДЛО потребовало внесение изменений в законодательство, и Украина это выполнила. То есть курс России на субъективизацию ОРДЛО".

"Грызлов открытым текстом, откровенно заявил, что "Россия посредник, а стороны конфликта - Украина и ОРДЛО", - сказал Гармаш, уточнив, что такая постановка вопроса недопустима, она нивелирует весь минский процесс, где есть только Россия, Украина и ОБСЕ.

Казанский называет действия РФ "фактором давления" — Россия намеренно срывает переговоры, чтобы надавить на украинскую власть, сделав ее сговорчивей, и это происходит не в первый раз. Ранее РФ сорвала встречу советников глав нормандского формата.

"Когда я попал в ТКГ, то понял, что Россия абсолютно не заинтересована, чтобы этот конфликт решился. Они постоянно его затягивают. Им выгодна эта ситуация, чтобы оно ни туда, ни сюда. Такая вечная нестабильность, в том числе, чтобы пророссийские партии могли постоянно критиковать украинскую власть, что она не хочет мира и не решает этот вопрос. Такая вечная нарывающая рана", - говорит Казанский.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин в комментарии LIGA.net также утверждает, что Россия пытается давить на Украину: "РФ пытается выдавить больше не только в контексте подготовки встречи советников, но и в контексте всего нормандского формата". Для этого, считает Климкин, удерживается "тишина": "Чтобы РФ могла говорить: "Смотрите, прекращение огня удерживается, скорее к политике. Все по нашему плану". Также Климкин считает, что срыв переговоров - это дополнительное давление России на Зеленского на фоне местных выборов.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Следующие переговоры минской группы запланированы на 16 сентября. Гармаш считает, что они не сорвутся, поскольку это будет "явным сигналом России о нежелании вести диалог". Повестка дня остается неизменной — обмен пленными, поправки к закону об особом статусе Донбасса в части внедрения "формулы Штайнмайера", открытие новых пунктов пропуска (решение о них уже принято и остались лишь "рабочие моменты"). Также будет обсуждаться разминирование и, вероятно, взаимные обвинения в нарушениях "тишины", если таковые будут.

Казанский говорит, что у России "начиная с августа установка срывать переговоры и не продвигаться". "Каждое заседание они начинают с длинной прелюдии о недоговороспособности украинской стороны, сразу настроены на конфликт, чтобы поругаться и никуда не продвинуться", - добавил он. Поэтому он считает, что следующее заседание пройдет в таком же духе.

Климкин напоминает, что в скором времени состоится встреча советников в нормандском формате, но никаких "прорывных вещей" там не согласуют. По его мнению, будут предприниматься скорее имиджевые инициативы: "Ермак попробует согласовать какой-то обмен, который вряд ли будет масштабным. Также будут пробовать согласовать провести встречу в нормандском формате перед местными выборами".

По мнению экс-министра, Путин спешит и пытается заставить Украину пойти "по российскому сценарию", чтобы реализовать задуманное до президентских выборов в США в ноябре, которые могут внести "элемент неопределенности" в минские переговоры.