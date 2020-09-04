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Украина
4 сентября 20, 08:00
Нацтелерадио запретил вещание телеканала Прямой
Прямой
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Решение принято по результатам плановой выездной проверки телеканала Прямой в декабре 2019 года.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил лицензии на вещание телеканал Прямой. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщило информагентство Украинские новости.
 
За отмену лицензии проголосовало пять членов Нацтелерадио. Решение принято по результатам плановой выездной проверки телеканала Прямой в декабре 2019 года. 
 
Она зафиксировала отсутствие вещания в г.Лубны Полтавской области и в г.Марганец Днепропетровской области.  
 
Телеканал не воспользовался правом начать вещание в течение года со дня вступления лицензии в силу, что является основанием для аннулирования лицензии, пояснили в Нацтелерадио.
 
Также телеканал Прямой не воспользовался правом в течение года со дня вступления лицензии в силу обратиться в Национальный совет с заявлением о переоформлении лицензии на вещание с просьбой изъять частоты, на которых вещание не осуществляется.
 
Генеральный продюсер телеканала Прямой Светлана Орловская отметила, что телеканал намерен добиться справедливости в данном решении.
 
Как сообщалось ранее, телеканал Прямой оспаривает решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о внеплановой выездной проверке.
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