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Новости
Украина
4 сентября 20, 13:34
Какие страны открыли границы для граждан Украины: список
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По состоянию на 4 сентября ограничения для украинцев сняли уже 48 стран.

Бразилия, Доминиканская республика и Республика Конго также разрешили въезд украинцам на свою территорию. Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на 3 сентября открытыми и относительно открытыми являются 48 стран, куда могут поехать наши граждане. Три страны прибавилось в этот список: Бразилия, Доминиканская республика и Республика Конго", - заявил Кулеба.

Полный список открытых стран для украинцев:

  • Бразилия
  • Доминиканская Республика
  • Республика Конго
  • Армения
  • Буркина-Фасо
  • Того
  • Чад
  • Казахстан
  • Судан
  • Сьерра-Леоне
  • Турция
  • Сербия
  • Албания
  • Северная
  • Македония
  • Черногория
  • Беларусь
  • Великобритания
  • США
  • Египет
  • Тунис
  • Южная Корея
  • Ирак
  • Иран
  • Мексика
  • Афганистан
  • Южный
  • Судан
  • Эфиопия
  • Сомали
  • Кения
  • Замбия
  • Танзания
  • Багамские острова
  • Словения
  • ОАЭ
  • Ямайка
  • Камбоджа
  • Бурунди
  • Ливан
  • Ирландия
  • Антигуа и Барбуда
  • Коморские острова
  • Пакистан
  • Сейшельские острова
  • Болгария
  • Мальдивы
  • Эквадор
  • Пуэрто-Рико
  • Сент-Люсия

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 сентября в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом Венгрия закрывает границы для иностранцев, однако не для всех.

Кроме того, с 1 сентября начали действовать новые правила выезда из Украины в Беларусь. Граждан Украины будут выпускать из страны только при наличии паспорта для заграничных поездок.

Как заявил премьер- министр Денис Шмыгаль, Украина может снова открыть границы для иностранцев при спаде новых случаев COVID-19. Такой спад должен наблюдаться на протяжении двух недель, при этом точную цифру премьер не назвал.
telegraf.com.ua
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