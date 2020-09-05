В зоне ООС за сутки один обстрел, потерь нет

В пятницу, 4 сентября, подразделения сепаратистов один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 5 августа.

Так, недалеко от Авдеевки враг произвел одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей из стрелкового оружия.

"На провокации врага наши защитники огонь в ответ не открывали", – отметили в штабе ООС.





С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировали.





Кроме того, в районе проведения ООС сейчас идет ликвидация пожаров. Подразделения ВСУ совместно с пожарными ГСЧС ликвидируют пожары вблизи населенных пунктов Лопаскино, Трехизбенка, Новгородское и Красногоровка. К ликвидации пожаров привлечено необходимое количество техники и личного состава.





Также в прифронтовых районах саперы ООС разминировали более десяти гектаров территории, нашли и передали на уничтожение 58 взрывоопасных предметов.





Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры. Только за минувшие сутки они отремонтировали 11 домов, еще в девяти объектах работы продолжаются.





Напомним, за сутки 3 сентября сепаратисты не нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Режим тишины сохранялся.





При этом в ОБСЕ заявили, что с начала перемирия на Донбассе зафиксировали 908 нарушений, из которых 152 взрыва.



