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Новости
Украина
5 сентября 20, 09:39
В зоне ООС за сутки один обстрел, потерь нет
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Украинские военные на Донбассе привлечены к тушению пожаров и восстановлению поврежденных домов.

В пятницу, 4 сентября, подразделения сепаратистов один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 5 августа.

Так, недалеко от Авдеевки враг произвел одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей из стрелкового оружия.

"На провокации врага наши защитники огонь в ответ не открывали", – отметили в штабе ООС.

С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировали.

Кроме того, в районе проведения ООС сейчас идет ликвидация пожаров. Подразделения ВСУ совместно с пожарными ГСЧС ликвидируют пожары вблизи населенных пунктов Лопаскино, Трехизбенка, Новгородское и Красногоровка. К ликвидации пожаров привлечено необходимое количество техники и личного состава.

Также в прифронтовых районах саперы ООС разминировали более десяти гектаров территории, нашли и передали на уничтожение 58 взрывоопасных предметов.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры. Только за минувшие сутки они отремонтировали 11 домов, еще в девяти объектах работы продолжаются.

Напомним, за сутки 3 сентября сепаратисты не нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Режим тишины сохранялся.

При этом в ОБСЕ заявили, что с начала перемирия на Донбассе зафиксировали 908 нарушений, из которых 152 взрыва.
Korrespondent
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