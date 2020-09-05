В Украине стартует избирательная кампания по местным выборам

Рассказываем об особенностях этой предвыборной кампании и изменениях, с которыми стоит ознакомиться каждому избирателю.
Особенности местных выборов
Накануне старта избирательной компании в Центральной избирательной комиссии рассказали об основных особенностях очередных местных выборов.
Как известно, выборы осенью пройдут по новому Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года.
Перечень основных особенностей:
- - выборы будут организовываться на новой территориальной основе;
- - параллельно будут проведены первые местные выборы в ОТГ, которые назначаются и проводятся вместе с очередными;
- - выборы депутатов местных советов будут организовываться и проводиться по новым избирательным системам;
- - выборы предполагают соблюдение в местных избирательных списках гендерной квоты, по которой среди каждых пяти кандидатов в списке должно быть не менее двух женщин.
Еще одной особенностью этих выборов можно назвать то, что избирательные системы будут использоваться в зависимости от количества избирателей в территориальной общине:- В территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч депутатов сельского, поселкового, городского совета будут выбирать по мажоритарной системе в многомандатных избирательных округах. В каждом таком округе при этом может быть избрано не менее двух и не более четырех депутатов.
Новые избирательные системы предусматривают новую систему выдвижения кандидатов в депутаты. А также формирование новых видов избирательных списков кандидатов: единого и территориальных избирательных списков.