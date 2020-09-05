В Украине стартует избирательная кампания по местным выборам

Рассказываем об особенностях этой предвыборной кампании и изменениях, с которыми стоит ознакомиться каждому избирателю.

Особенности местных выборов

Накануне старта избирательной компании в Центральной избирательной комиссии рассказали об основных особенностях очередных местных выборов.

Как известно, выборы осенью пройдут по новому Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года.

Перечень основных особенностей:

- выборы будут организовываться на новой территориальной основе;

- параллельно будут проведены первые местные выборы в ОТГ, которые назначаются и проводятся вместе с очередными;

- выборы депутатов местных советов будут организовываться и проводиться по новым избирательным системам;

- выборы предполагают соблюдение в местных избирательных списках гендерной квоты, по которой среди каждых пяти кандидатов в списке должно быть не менее двух женщин.

Еще одной особенностью этих выборов можно назвать то, что избирательные системы будут использоваться в зависимости от количества избирателей в территориальной общине:



