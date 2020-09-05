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Новости
Украина
5 сентября 20, 09:43
В Украине стартует избирательная кампания по местным выборам
местные выборы
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В субботу, 5 сентября, в Украине официально стартовал избирательный процесс в рамках проведения местных выборов, назначенных на 25 октября.

Рассказываем об особенностях этой предвыборной кампании и изменениях, с которыми стоит ознакомиться каждому избирателю.

Особенности местных выборов

Накануне старта избирательной компании в Центральной избирательной комиссии рассказали об основных особенностях очередных местных выборов.

Как известно, выборы осенью пройдут по новому Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года.

Перечень основных особенностей:

  • - выборы будут организовываться на новой территориальной основе;
  • - параллельно будут проведены первые местные выборы в ОТГ, которые назначаются и проводятся вместе с очередными;
  • - выборы депутатов местных советов будут организовываться и проводиться по новым избирательным системам;
  • - выборы предполагают соблюдение в местных избирательных списках гендерной квоты, по которой среди каждых пяти кандидатов в списке должно быть не менее двух женщин.

Еще одной особенностью этих выборов можно назвать то, что избирательные системы будут использоваться в зависимости от количества избирателей в территориальной общине:

- В территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч депутатов сельского, поселкового, городского совета будут выбирать по мажоритарной системе в многомандатных избирательных округах. В каждом таком округе при этом может быть избрано не менее двух и не более четырех депутатов. 

- В территориальных общинах с количеством избирателей 10 тысяч и более депутатов будут избирать по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий в территориальных избирательных округах, на которые делится единственный многомандатный избирательный округ.

Новые избирательные системы предусматривают новую систему выдвижения кандидатов в депутаты. А также формирование новых видов избирательных списков кандидатов: единого и территориальных избирательных списков.
telegraf.com.ua
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