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Новости
Украина
5 сентября 20, 21:43
Известна дата встречи советников "нормандской четверки"
Кулеба
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Дата будущей встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на Донбассе уже определена,сообщил Дмитрий Кулеба

Дата будущей встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на Донбассе уже определена. Однако пока она держится в секрете, ведь встреча уже несколько раз переносилась.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Кулеба отметил, что сейчас есть договоренность, что сразу после встречи советников состоится встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России.

"И уже в соответствии с результатами встречи советников, министров можно будет видеть, выходим ли мы на встречу лидеров", - пояснил он.

Министр добавил, что нет никаких гарантий, что во время встречи советников или глав МИД удастся добиться каких-то уступок от Российской Федерации.

"Гарантий никаких нет, но есть ежедневный упорный труд всех привлеченных к этому процессу - и президента, и руководителя его офиса, и МИД, и вице-премьера, министра по реинтеграции, то есть все, все, все работают на результат", - подчеркнул Кулеба.

"Впрочем Украина настроена абсолютно решительно работать над тем, чтобы двигаться вперед и решать проблемные вопросы. ...Задача дипломатии заключается как раз в том, чтобы иметь в виду мотивацию другой стороны, но создавать такие обстоятельства, когда она идет на нужные тебе шаги. И именно этим мы сейчас занимаемся", - акцентировал Кулеба.
censor.net.ua
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