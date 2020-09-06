Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.72
USD
27.73
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
6 сентября 20, 08:43
Двое военных пропали на Донбассе во время тушения пожаров
пожар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На Донбассе двоих военных отрезало огнем от личного состава во время тушения пожара, бойцов ищут

На Донбассе во время тушения пожара пропали двое военных. Их отрезало огнем от личного состава, поиски бойцов ведутся. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. 

"Во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов ведутся", - заявляют в штабе.

В ведомстве уточняют, что военные и пожарные продолжают борьбу с огнем. Уже ликвидированы пожары около Красногоровски, Гладосово, Валуйского, Новгородского и Верхнеторецкого. Сейчас продолжают тушить пожар около Луганского, а в районе Трехизбенки, Лопаскино и Лобачево возгорания удалось локализовать.

Пожары в Харьковской и Луганской области начались 2 сентября. На Донбассе к ликвидации возгораний привлекли военных, один из них погиб. 3 сентября штаб Операции объединенных сил сообщил, что причиной пожаров на Донбассе стал умышленный поджог.
liga.net
Ещё по теме:
Сепаратисты нарушили условия перемирия на Донбассе
Зеленский и Помпео обсудили режима тишины на Донбассе
Кулеба и новый глава МИД Польши провели первый разговор
Боевики недовольны перемирием: лишились боевых выплат
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине заболели коронавирусом еще 2107 человек
noimageЗаявление Пушилина - желание обострить ситуацию на Донбассе
noimageПоздравления с Днем предпринимателя Украины 2020: стихи
noimageШтаб ООС ответил на претензии сепаратистов
noimageСозывается заседание ТКГ в связи с заявлениями Пушилина
Лента новостей