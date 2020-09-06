Двое военных пропали на Донбассе во время тушения пожаров

На Донбассе во время тушения пожара пропали двое военных. Их отрезало огнем от личного состава, поиски бойцов ведутся. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.

"Во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов ведутся", - заявляют в штабе.

В ведомстве уточняют, что военные и пожарные продолжают борьбу с огнем. Уже ликвидированы пожары около Красногоровски, Гладосово, Валуйского, Новгородского и Верхнеторецкого. Сейчас продолжают тушить пожар около Луганского, а в районе Трехизбенки, Лопаскино и Лобачево возгорания удалось локализовать.



