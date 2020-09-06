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Новости
Украина
6 сентября 20, 10:50
В Украине заболели коронавирусом еще 2107 человек
коронавирус
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По количеству новых случаев заражения лидирует Львовская область.

Количество заболевших в Украине с начала пандемии достигло 135 894 человека. Из них уже скончались 2846 зараженных. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, за последние сутки подтвержден диагноз еще у 2107 граждан нашей страны и зафиксировано 35 случаев летального исхода. 

Больше всего новых случаев обнаружено в таких регионах:

Львовская область - 188 человек; Ивано-Франковская область - 176 человек; Тернопольская область - 158 человек; Киев - 240 человек.

В то же время от вируса излечились 62 227 человек, из которых 578 - за прошедшие сутки.

Из-за роста коронавируса в Украине введен адаптивный карантин - страна разделена на четыре карантинные зоны в соответствии с эпидемической ситуацией.

3 сентября в Украине расширили "красную" зону карантина. Новое зонирование вступит в силу 7 сентября сроком на 14 дней. Новыми населенными пунктами в списке стали Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Беляевка, Измаил, Дубно, Тернополь, Бережаны, Черновцы и Чертков.

В "красной" зоне запрещены: работа общественного транспорта и учебных заведений. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта.
kp.ua
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