В Украине заболели коронавирусом еще 2107 человек

Количество заболевших в Украине с начала пандемии достигло 135 894 человека. Из них уже скончались 2846 зараженных. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, за последние сутки подтвержден диагноз еще у 2107 граждан нашей страны и зафиксировано 35 случаев летального исхода.

Больше всего новых случаев обнаружено в таких регионах:

В то же время от вируса излечились 62 227 человек, из которых 578 - за прошедшие сутки.

Из-за роста коронавируса в Украине введен адаптивный карантин - страна разделена на четыре карантинные зоны в соответствии с эпидемической ситуацией.

3 сентября в Украине расширили "красную" зону карантина. Новое зонирование вступит в силу 7 сентября сроком на 14 дней. Новыми населенными пунктами в списке стали Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Беляевка, Измаил, Дубно, Тернополь, Бережаны, Черновцы и Чертков.

В "красной" зоне запрещены: работа общественного транспорта и учебных заведений. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта.