Кравчук прокомментировал обстрелы на Донбассе

Нарушение перемирия на Донбассе вблизи Красногоровки обсудили на срочном заседании Трехсторонней контактной группы, сообщает Офис президента Украины.

Стороны переговоров пришли к выводу, что одиночные провокации боевиков на Донбассе не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса.

"Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе", - подчеркнул глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Напомним, сегодня противник осуществил прицельный обстрел позиций подразделений Объединенных сил возле Красногоровки. В результате гранатометного обстрела пострадал украинских военный, занимавшийся тушением пожара у линии разграничения.