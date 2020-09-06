Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.72
USD
27.73
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
6 сентября 20, 19:38
Кравчук прокомментировал обстрелы на Донбассе
Кравчук
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Одиночные провокации на Донбассе не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса, заявили в Офисе президента.
Нарушение перемирия на Донбассе вблизи Красногоровки обсудили на срочном заседании Трехсторонней контактной группы, сообщает Офис президента Украины.
 
Стороны переговоров пришли к выводу, что одиночные провокации боевиков на Донбассе не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса.
 
"Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе", - подчеркнул глава украинской делегации Леонид Кравчук.
 
Напомним, сегодня противник осуществил прицельный обстрел позиций подразделений Объединенных сил возле Красногоровки. В результате гранатометного обстрела пострадал украинских военный, занимавшийся тушением пожара у линии разграничения.
Korrespondent
Ещё по теме:
Сутки в ООС: восемь обстрелов, у ВСУ без потерь
Сепаратисты применили артиллерию против ВСУ
Еще один "слуга народа" заразился COVID-19
Кравчук возглавит делегацию на переговорах по Донбассу
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Перемирие сорвано — на Донбассе погиб украинский воин
noimageДвое участвовавших в тушении пожаров бойцов погибли
noimageАрьев обнародовал новые доказательства по делу "Вагнер"
noimageВ Украине заболели коронавирусом еще 2107 человек
noimageЗаявление Пушилина - желание обострить ситуацию на Донбассе
Лента новостей