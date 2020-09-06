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Новости
Украина
6 сентября 20, 22:51
Перемирие сорвано — на Донбассе погиб украинский воин
ВСУ
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В штабе ООС говорят, что ВСУ открыли ответный огонь.

6 сентября вооруженные формирования РФ во второй раз за день нарушили перемирие и открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку от Причепиловки Луганской области. В результате обстрела погиб военный.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил

"Сегодня, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации во второй раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил, недалеко от Причепиловки, что в Луганской области". К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения, несовместимые с жизнью".

"В ответ на обстрел подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются", — говорится в сообщении ООС.

Ранее, в воскресенье 6 сентября вооруженные формирования РФ обстреляли подразделение Объединенных сил в районе Красногоровки из автоматического станкового гранатомета, в результате чего был ранен украинский военный.

Руководство украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу пришло к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут быть основанием для срыва мирного процесса.

Кроме того, в воскресенье погибли еще двое военнослужащих, которые были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецкого и подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.

С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ. С того времени до 6 сентября среди украинских военных не было раненых и убитых вследствие обстрелов.

Delo
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