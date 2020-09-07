В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование

В Украине вступило в силу обновленное карантинное зонирования. В "красную зону" попали Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы. Соответствующее решение приняло правительство.

В зону с самой сложной эпидемиологической ситуацией внесли:

Эти города и области входят в "красную зону", в которой запрещается работа общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, бизнес-центров, магазинов.

В "оранжевую зону" попали такие города:

Ужгород, Луцк, Ивано-Франковск, Львов, Тернополь, Харьков, Бердичев, Коростень, Мукачево, Яремче, Березань, Ирпень, Фастов, Черноморск, Острог, Сумы, Славута, Новоднестровск, Нежин.

В ней запрещается проведение массовых мероприятий с участием более чем 100 человек и более одного лица на 20 кв. метров, деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, деятельность спортивных залов, фитнес-центров, прием детей до детских лагерей, ограничения работы развлекательных заведений.

"Желтая зона":

запрещается посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты. В нее попали города Киев, Луцк, Житомир, Борисполь, Одесса, Ровно, Сумы и Хмельницкий.

"Зеленая зона":

запрещается проводить массовые мероприятия с участием более одного лица на 5 кв. метров, размещать зрителей более чем 50% мест для сидения, перевозить во всех видах общественного транспорта людей больше, чем мест для сидения. Эти ограничения действуют и на другие зоны.