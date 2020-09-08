Выборы: как приезжему проголосовать за "чужого" мера

Предстоящие местные выборы пройдут по новым избирательным правилам. И одно из таких правил – возможность голосовать не по месту прописки. Для этого достаточно изменить избирательный адрес.

"КП" в Украине" нашла ответы на самые распространенные вопросы относительно смены избирательного адреса.

Все ли желающие могут изменить избирательный адрес?

Да, каждый желающий гражданин Украины может обратиться в Госреестр избирателей с заявлением о смене избирательного адреса.

Нужно ли объяснять причины смены избирательного адреса?

Да, формально нужно объяснить, почему вы решили сменить избирательный адрес, допустим, по причине смены фактического места проживания. Доказывать сей факт никому не нужно. То есть от вас не потребуют справку из ЖЭКа или копию договора аренды квартиры, дабы убедиться, что вы действительно проживаете по указанному в заявлении адресу.

Можно ли подать заявку о смене избирательного адреса, не выходя из дома?

Можно, на законодательном уровне предусмотрено два способа подачи такой заявки. Первый – обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей по месту жительства и там написать соответствующее заявление. Второй – через сайт Госреестра избирателей, заполнив шаблонное заявление в разделе "Заявления и запросы" и скрепив электронной цифровой подписью.

Можно ли в день выборов изменить адрес голосования?

Нет, изменить место голосования можно только до 10 сентября, точка.

Есть ли риск, что смена избирательного адреса превратится в технологию фальсификации волеизъявления?

- Такой риск существует. Коррупционную составляющую нельзя исключать. Уже сейчас мы наблюдаем, что в определенных округах на глазах увеличивается количество новых избирателей. К примеру, в Каролино-Бугаз под Одессой появилось около 5% избирательных туристов от всего количества голосующих там граждан. То есть, если там явка на выборах составит 50%, то это будет означать, что каждый десятый голос на местных выборах в этом округе – голос "туриста". Исказит ли это итог волеизъявления? Бесспорно, что да, - говорит глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

В то же время эксперты исключают, что на местных выборах будут "автобусы дружбы" в определенные округа.

- Тотальной фальсификации мы не будем наблюдать. Посмотрите статистику. С июля по сентябрь только 30 тысяч украинцев сменили избирательный адрес – это капля в море, а точнее, 0,001% от всего количества избирателей. Во время последней парламентской кампании место голосования сменили в десять раз больше сограждан. И никто не говорил о массовых фальсификациях, - отмечает политолог Алексей Якубин и добавляет, что в данном избирательном нововведении больше плюсов, нежели минусов. – До недавнего времени около 5-6 миллионов (!) граждан в силу тех или иных обстоятельств не имели возможности избирать местную власть. Только одних временно перемещенных лиц больше 1 миллиона человек. Как-то несправедливо выходило: они работают, пополняют бюджет, а избрать местную власть не имеют права.

Местная избирательная кампания официально стартовала 5 сентября. Уже 25 октября украинцам предстоит избрать мэров городов, глав ОТГ, депутатов ОТГ, обл-, райсоветов, горсоветов.