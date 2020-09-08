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Новости
Украина
8 сентября 20, 09:11
На Донбассе новое нарушение перемирия
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Сепаратисты из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета стреляли в сторону позиций ВСУ под Каменкой.

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе в течение минувших суток один раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета сепаратисты осуществили единичные провокационные выстрелы в сторону позиций украинских воинов вблизи населенного пункта Каменка в Донецкой области.

"Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам. Украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.

С начала текущих суток, 8 сентября, на участках ответственности подразделений ВСУ нарушения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны врага не зафиксированы.

По информации штаба ООС, в прифронтовых районах саперы ГСЧС разминировали почти два гектара территории и передали на уничтожение 41 взрывоопасный предмет.

Кроме того, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас работы ведутся на 42 объектах.

Напомним, несколькими днями ранее сепаратисты нарушили перемирие - неподалеку от Причепиловки на Луганщине погиб украинский военнослужащий, еще один был ранен в районе Красногоровки. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече на уровне советников лидеров стран нормандской четверки.
Korrespondent
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