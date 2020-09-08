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Новости
Украина
8 сентября 20, 09:15
Белорусские оппозиционеры пересекли границу с Украиной
Колесникова
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Члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом TUT.BY рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

"8 августа, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" и убыли в сторону Украины", — сообщил Антон Бычковский.

Тем временем телеканал "Беларусь-1" в своем телеграм-канале сообщил, что Антон Родненков и Иван Кравцов "этой ночью сбежали за границу".

"Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - говорится в сообщении.

В Госпогранкомитете пока не смогли подтвердить эту информацию.

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже.В милиции заявление приняли.
censor.net.ua
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