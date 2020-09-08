В Украине за сутки подтвердили 2411 новых случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 вторника, 8 сентября, в Украине было 140 тысяч 479 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2934 летальные, 63 тысячи 546 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки в стране зафиксировано 2411 новых случаев коронавируса, выздоровели 940 пациентов, а умерли 57 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранениия.
Указано, что всего было проведено 1 млн 731 тысяча 877 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 4450 случаев;
Волынская область — 5943 случая;
Днепропетровская область — 2843 случая;
Донецкая область — 1675 случаев;
Житомирская область — 3812 случаев;
Закарпатская область — 8180 случаев;
Запорожская область — 1981 случай;
Ивано-Франковская область — 10 508 случаев;
Кировоградская область — 867 случаев;
город Киев — 15 511 случаев;
Киевская область — 6370 случаев;
Львовская область — 16 073 случая;
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Луганская область — 448 случаев;
Николаевская область — 1690 случаев;
Одесская область — 8721 случай;
Полтавская область — 997 случаев;
Ровенская область — 9860 случаев;
Сумская область — 2070 случаев;
Тернопольская область — 7580 случаев;
Харьковская область — 11 202 случая;
Херсонская область — 518 случаев;
Хмельницкая область — 3253 случая;
Черновицкая область — 11 431 случай;
Черкасская область — 2046 случаев;
Черниговская область — 2450 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 8 сентября в Центр поступило 2779 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 202 тысячи 765 сообщений о подозрении на коронавирус.