Полиция разыскивает свидетелей избиения Балуха

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникации НПУ.

В сообщении отмечается: "Всех, кто располагает информацией, которая может помочь в раскрытии правонарушения, просим обращаться по телефонам: 093 - 332 - 22 - 66; 097 - 085 - 86 - 04 или 102.

Напомним: вчера, около 12 часов, в столичную полицию поступила информация от врачей про госпитализацию мужчины с телесными повреждениями. По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что потерпевший Владимир Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории ПКиО "Гидропарк". Последний раз его видели около полуночи.

Кроме этого, при проведении первоочередных следственных действий установлено нескольких свидетелей и найдена сумка потерпевшего с его личными вещами, из которой предварительно ничего не пропало.

Розыскные и следственные действия продолжаются. Вместе с тем полицейские призывают граждан, которые были в компании с Владимиром, и лиц, имеющих полезную для следствия информацию, обратиться в Днепровский управления полиции (ул. Красноткацкая, 2) или позвонить по следующим номерам: 093 - 332 - 22 - 66; 097 - 085 - 86 - 04 или 102".

Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.

Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также у Балуха исчез телефон и банковская карта.

Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.

Владимир Балух - украинский общественный активист, фермер, после 2014 года остался гражданином Украины, отказавшись от российского гражданства. Преследовался оккупационными властями Крыма.

7 сентября 2019-го Балух, Сенцов, захваченные в Керченском проливе моряки и другие узники Кремля были освобождены в рамках обмена.

31 августа прошел партийный съезд Европейской солидарности. Балух и еще один бывший политзаключенный Роман Сущенко идут на местные выборы с этой политической силой.