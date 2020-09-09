Вывоз ребенка за границу без согласие второго родителя

Один из родителей может вывозить за границу ребенка без согласия второго родителя в нескольких случаях. Каких именно - рассказали в Госпогранслужбе.

- Справка о рождении ребенка, выданная органом ЗАГСа, с указанием оснований внесения сведений об отце в соответствии с частью 1 статьи 135 Семейного кодекса Украины.





- Справка о наличии долга по алиментам, выданная государственным или частным исполнителем.





- Решение суда о предоставлении разрешения на вывоз ребенка из Украины.





- Судебное решение о признании второго из родителей недееспособным.





- Решение суда о признании отца безвестно отсутствующим.





- Судебное решение о лишении родительских прав.





- Свидетельство о смерти второго из родителей.





- Выезд с ребенком за границу на срок до одного месяца возможен с тем из родителей, с которым постоянно проживает ребенок. При этом обязательным условием для пересечения ребенком государственной границы вместе с матерью или отцом является наличие решения суда или органа опеки и попечительства о постоянном проживании ребенка с мамой или папой соответственно.

В противном случае если с ребенком за границу выезжает один родитель (например, мать), то потребуется нотариальное согласие отца, в котором необходимо указать страну, куда направляется лицо, не достигшее 16-ти лет. Кроме того, в таком согласии следует упомянуть срок пребывания ребенка в другой стране. Такие требования предусмотрены п. 4 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, которые утверждены постановлением Кабмина №57 от 27 января 1995 года.