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Новости
Украина
9 сентября 20, 08:53
Вывоз ребенка за границу без согласие второго родителя
ребенок
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Как лишний раз не пересекаться, если отношения после развода не заладились.

Один из родителей может вывозить за границу ребенка без согласия второго родителя в нескольких случаях. Каких именно - рассказали  в Госпогранслужбе.

Как вывезти ребенка за границу после развода: документы 
  • - Справка о рождении ребенка, выданная органом ЗАГСа, с указанием оснований внесения сведений об отце в соответствии с частью 1 статьи 135 Семейного кодекса Украины.

  • - Справка о наличии долга по алиментам, выданная государственным или частным исполнителем.

  • - Решение суда о предоставлении разрешения на вывоз ребенка из Украины.

  • - Судебное решение о признании второго из родителей недееспособным.

  • - Решение суда о признании отца безвестно отсутствующим.

  • - Судебное решение о лишении родительских прав.

  • - Свидетельство о смерти второго из родителей.

  • - Выезд с ребенком за границу на срок до одного месяца возможен с тем из родителей, с которым постоянно проживает ребенок. При этом обязательным условием для пересечения ребенком государственной границы вместе с матерью или отцом является наличие решения суда или органа опеки и попечительства о постоянном проживании ребенка с мамой или папой соответственно.

В противном случае если с ребенком за границу выезжает один родитель (например, мать), то потребуется нотариальное согласие отца, в котором необходимо указать страну, куда направляется лицо, не достигшее 16-ти лет. Кроме того, в таком согласии следует упомянуть срок пребывания ребенка в другой стране. Такие требования предусмотрены п. 4 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, которые утверждены постановлением Кабмина №57 от 27 января 1995 года.
kp.ua
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