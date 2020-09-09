Коронавирус в Украине: за сутки заболело больше 2500 человек

В течение последних 24 часов в Украине коронавирусом заболели 2 тысячи 551 украинцев. За все время пандемии в стране зарегистрировано 143 тысячи 30 случаев заболевания. Скончались в течение последних суток 45 пациентов, - выздоровели. Активных больных – 76 505. Всего жертв COVID-19 в Украине уже 2 тысячи 979 человека. Побороть болезнь смогли 63 тысячи 546 пациентов, сообщается на карте СНБО.

Наибольшее число случаев COVID-19 за минувшие 24 часа было в Киеве (310), Харьковской (291) и Львовской (196) областях.

Также антирекорд был зарегистрирован в Черниговской области: за сутки коронавирусом заболели 112 человек. Есть и летальный случай.

Данные по регионам:

Винницкая обл - 4503 (+53)

Волынская обл - 6015 (+72)

Днепропетровская обл - 2923 (+80)

Донецкая обл - 1762 (+87)

Житомирская обл - 3879 (+67)

Закарпатская обл - 8277 (+97)

Запорожская обл - 2041 (60)

Ивано-Франковская обл - 10659 (+151)

Кировоградская обл - 870 (+3)

г. Киев - 15821 (+310)

Киевская обл - 6459 (+89)

Львовская обл - 16269 (+196)

Луганская обл - 480 (32)

Николаевская обл - 1714 (24)

Одесская обл - 8827 (+106)

Полтавская обл - 1018 (+21)

Ровенская обл - 9943 (+83)

Сумская обл - 2143 (+73)

Тернопольская обл - 7824 (+244)

Харьковская обл - 11493 (+291)

Херсонская обл - 538 (+20)

Хмельницкая обл - 3355 (+102)

Черновицкая обл - 11581 (+150)

Черкасская обл - 2121 (+75)

Черниговская обл - 2515 (+65)





Накануне стало известно о подтвержденном COVID-19 у замминистра здравоохранения Ярослава Кучера и его семьи, а также у депутата Киевского горсовета Михаила Будилова. Продолжает лечиться от опасной болезни и патриарх Филарет. Его состояние здоровья удовлетворительное.