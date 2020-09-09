Коронавирус в Украине: за сутки заболело больше 2500 человек

В течение последних 24 часов в Украине коронавирусом заболели 2 тысячи 551 украинцев. За все время пандемии в стране зарегистрировано 143 тысячи 30 случаев заболевания. Скончались в течение последних суток 45 пациентов, - выздоровели. Активных больных – 76 505. Всего жертв COVID-19 в Украине уже 2 тысячи 979 человека. Побороть болезнь смогли 63 тысячи 546 пациентов, сообщается на карте СНБО.
Наибольшее число случаев COVID-19 за минувшие 24 часа было в Киеве (310), Харьковской (291) и Львовской (196) областях.
Также антирекорд был зарегистрирован в Черниговской области: за сутки коронавирусом заболели 112 человек. Есть и летальный случай.
Данные по регионам:
- Винницкая обл - 4503 (+53)
- Волынская обл - 6015 (+72)
- Днепропетровская обл - 2923 (+80)
- Донецкая обл - 1762 (+87)
- Житомирская обл - 3879 (+67)
- Закарпатская обл - 8277 (+97)
- Запорожская обл - 2041 (60)
- Ивано-Франковская обл - 10659 (+151)
- Кировоградская обл - 870 (+3)
- г. Киев - 15821 (+310)
- Киевская обл - 6459 (+89)
- Львовская обл - 16269 (+196)
- Луганская обл - 480 (32)
- Николаевская обл - 1714 (24)
- Одесская обл - 8827 (+106)
- Полтавская обл - 1018 (+21)
- Ровенская обл - 9943 (+83)
- Сумская обл - 2143 (+73)
- Тернопольская обл - 7824 (+244)
- Харьковская обл - 11493 (+291)
- Херсонская обл - 538 (+20)
- Хмельницкая обл - 3355 (+102)
- Черновицкая обл - 11581 (+150)
- Черкасская обл - 2121 (+75)
- Черниговская обл - 2515 (+65)
Накануне стало известно о подтвержденном COVID-19 у замминистра здравоохранения Ярослава Кучера и его семьи, а также у депутата Киевского горсовета Михаила Будилова. Продолжает лечиться от опасной болезни и патриарх Филарет. Его состояние здоровья удовлетворительное.