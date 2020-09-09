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Новости
Украина
9 сентября 20, 09:02
Коронавирус в Украине: за сутки заболело больше 2500 человек
карантин
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СНБО обновила статистику заболевания по состоянию на утро 9 сентября.

В течение последних 24 часов в Украине коронавирусом заболели 2 тысячи 551 украинцев. За все время пандемии в стране зарегистрировано 143 тысячи 30 случаев заболевания. Скончались в течение последних суток 45 пациентов, - выздоровели. Активных больных – 76 505. Всего жертв COVID-19 в Украине уже 2 тысячи 979 человека. Побороть болезнь смогли 63 тысячи 546 пациентов, сообщается на карте СНБО.

Наибольшее число случаев COVID-19 за минувшие 24 часа было в Киеве (310), Харьковской (291) и Львовской (196) областях. 

Также антирекорд был зарегистрирован в Черниговской области: за сутки коронавирусом заболели 112 человек. Есть и летальный случай. 

Данные по регионам:

  • Винницкая обл - 4503 (+53)
  • Волынская обл - 6015 (+72)
  • Днепропетровская обл - 2923 (+80)
  • Донецкая обл - 1762 (+87)
  • Житомирская обл - 3879 (+67)
  • Закарпатская обл - 8277 (+97)
  • Запорожская обл - 2041 (60)
  • Ивано-Франковская обл - 10659 (+151)
  • Кировоградская обл - 870 (+3)
  • г. Киев - 15821 (+310)
  • Киевская обл - 6459 (+89)
  • Львовская обл - 16269 (+196)
  • Луганская обл - 480 (32)
  • Николаевская обл - 1714 (24)
  • Одесская обл - 8827 (+106)
  • Полтавская обл - 1018 (+21)
  • Ровенская обл - 9943 (+83)
  • Сумская обл - 2143 (+73)
  • Тернопольская обл - 7824 (+244)
  • Харьковская обл - 11493 (+291)
  • Херсонская обл - 538 (+20)
  • Хмельницкая обл - 3355 (+102)
  • Черновицкая обл - 11581 (+150)
  • Черкасская обл - 2121 (+75)
  • Черниговская обл - 2515 (+65)


Накануне стало известно о подтвержденном COVID-19 у замминистра здравоохранения Ярослава Кучера и его семьи, а также у депутата Киевского горсовета Михаила Будилова. Продолжает лечиться от опасной болезни и патриарх Филарет. Его состояние здоровья удовлетворительное.
kp.ua
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