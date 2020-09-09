Минздрав готов ввести жесткий карантин по всей Украине

Режим "красной" зоны карантина может быть введен Кабинетом министров для всей Украины. Об этом говорится в материале издания РБК-Украина, опубликованном в среду, 9 сентября.

"В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной зоны" для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости", - заявили в Минздраве в комментарии для издания.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 2 551 человека. Общее число заболевших уже превысило 143 тыс. Активными больными остаются 75 348 пациентов.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль заявил об отсутствии экономической возможности остановить страну на две или более недель. Поэтому, по его словам, повторять жесткий тотальный карантин страны не планируется.