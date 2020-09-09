Богдан об Азарове и о плохом влиянии сыновей на Януковича

Николай Азаров был одним из лучших премьер-министров Украины, а Виктора Януковича погубили сыновья. Такое мнение высказал Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону.

- Я считаю, да [Азаров был одним из лучших премьеров]. Я не хочу... Пока не дело говорить о Майдане, да? Это, наверное, история оценит. Но я вам хочу сказать, что Микола Янович останавливал очень много глупостей. И очень много... И если бы не Микола Янович, наверное, Майдан был бы еще раньше… Я точно уверен, что он честный человек, он не давал воровать. Хотя было трудно ему, как всегда: президент [Виктор Янукович] давал указания премьер-министру, и спорить с ним было очень трудно. Но он очень опытный бюрократ, он умел сказать "нет" правильно, – рассказал бывший глава Офиса президента Владимира Зеленского.

Богдан заявил также, что в первые годы пребывания президентства Янукович и его команда "активно шли в Европейский союз, слаженно работали".

Азарова Богдан не видел после отъезда экс-премьера в Россию.

Существенную роль в судьбе Виктора Януковича, по мнению Богдана, сыграли сыновья президента, которые ставили на первое место бизнес.

- А потом – это мое личное мнение – Януковича погубили сыновья. И всю ту власть. У всех у них были сыновья. Эти сыновья все – бизнесмены. А государственная служба, президентская власть и бизнес – они несовместимы. Только потому, что ты – та голова, с которой гниет вся рыба, - заявил Андрей Богдан.

СПРАВКА

Интервью с Богданом начало транслироваться на youtube-канале Гордона вечером 9 сентября. Журналист назвал беседу с первым главой ОП Зеленского одним из самых сенсационных в своей карьере. Разговор длился около четырех часов.

Работу с Николаем Азаровом украинские СМИ ставили в упрек Андрею Богдану, когда он был главой Офиса президента. Богдан был заместителем министра Кабинета Министров и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Азарова (2010–2014). Как отмечала "Радио свобода", Богдан летал с Азаровом и другими украинскими чиновниками в Москву незадолго до того, как Украина приостановила работу над соглашением с ЕС.