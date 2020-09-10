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Новости
Украина
10 сентября 20, 09:38
За сутки COVID-19 выявили у 178 детей и 157 медработников
COVID-19
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За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 400 человек с COVID-19.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 2 582 человека, из них 178 детей и 157 медработников. Были госпитализированы 400 человек. Зафиксированы 44 летальных случая. Выздоровели 1 174 пациента. Всего за все время пандемии в Украине заболели 145 612 человек, из них 9 414 детей и 12 463 медработника. Всего выздоровели 65 877 пациентов. 3 083 случая летальных. За минувшие сутки всего были проведены 55 503 теста, из них 29 708 методом ПЦР и 25 795 методом ИФА", - рассказал Степанов.
censor.net.ua
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