Что Богдан рассказал о Зеленском и его окружении. ВИДЕО

В течение 4,5 часов бывший глава Офиса президента Андрей Богдан раскрывал в интервью Дмитрию Гордону тайны правительственной кухни. Он был одним из самых приближенных к Владимиру Зеленскому людей, но спустя восемь месяцев работы его уволили. Что Богдан рассказал о президенте и его окружении - в нашей подборке.

- Он очень харизматичный. Он просто притягивает людей. Я сам наблюдал, как такие, знаешь, зубры мировой политики просто при разговоре с ним просто оттаивали. Он вызывает, знаешь, такое ощущение, что это… ну, твой сын. Что-то такое, к чему ты не можешь быть враждебным. Это очень сильная его сторона. Она естественная. Но при этом надо понимать, что он суперпрофессиональный актер. Суперпрофессиональный. Он может включать свою харизматичность даже с людьми, которые ему неприятны. Это очень сильная сторона Владимира Зеленского. И я хочу тебе сказать, что он умеет этой стороной пользоваться.

- Смотри: и Владимир Александрович сейчас бронзовый. Вот вообще бронзовый. Они не просто его вживую зализали до бронзового цвета, а сделали из него какого-то Брежнева. Слушай, ну как можно? Свой парень, наш, вот такой: из народа – и вот это он бах-бах! – мячик закинул, а там в ряд эти чиновники, как пингвины: "Га-га-га-га!"

- Он 20 лет выбирал актеров. Он был продюсером, сценаристом, актером сам, он снимал фильмы, он ставил шоу, он был мегапопулярный. Вот он верит в свой талант выбирать правильных людей. Но поскольку 20 лет он выбирал правильных актеров, он видит не картинку, а замочную скважину – он выбирает типажи... Он уволил тех, кто ему не нравился, и понабирал тех, которые на роль. А что в голове?.. Как отбирают сейчас? Из того, что я слышу: "Хороший... Этот хороший. Мне нравится". Чего он тебе нравится? Что у него в голове? А в результате, что ты имеешь? Набор случайных людей, которых объединяет только желание что-то свистнуть.

- Большая проблема в стране: у Зеленского сейчас одна точка зрения, нет противоположной. Одна точка зрения, которая формируется его окружением.

[О сильных сторонах] - Он прекрасен. Это самый сильный продюсер, сценарист, актер, я считаю, на всем СНГ, бывшем СССР.



[О слабых сторонах] - У него абсолютно нет никаких знаний и никакого опыта, он вообще не понимает, что вокруг него происходит. Мало того, его слабость в том, что он замыкается на каком-то количестве людей и слушает только их. У него нет второго мнения, третьего мнения. Он хочет слышать только хорошее. Когда он слышит какую-то проблематику...

- Насколько я слышал, Лена была против [чтобы Зеленский баллотировался]. Лену я очень уважаю, она умный человек. Насколько я слышал, она была против, но когда Владимир Александрович сказал "нет, я иду", она свое мнение отставила в сторону и всячески ему помогала, поддерживала. Ну, она – знаешь, как это? – тихонько не вредил...а все, "вот ты принял решение – о'кей, я с тобой". И ее поддержка была постоянно в этом.

- Лена очень имеет большое влияние, но это влияние – оно не распространяется... не распространяет она сознательно. Ну, мне так кажется, я могу ошибаться. Наверное, где-то я ошибаюсь.

– ...при мне она никогда не влезала в управление государством. Никогда.

- Хороший. Шефир, он ментор Володи. Это, наверное, самый доверенный человек. Ну, по крайней мере был. Он очень хороший. Ну, не хочу... не могу про него плохого ничего сказать...Ну, понимаешь, есть мудрость, а есть понимание алгоритма. Вот он – мудрость. Есть разум, а есть мудрость. Вот он мудрый. Но он не бюрократ, не оттуда он.

- Не хочу про людей говорить плохо, но Иван Геннадьевич не на своем месте. Очень не на своем месте. Это безопасность страны. Они занимаются всем, чем хочешь, только безопасностью не занимаются. Владимиру Александровичу вообще надо очень начинать чухать голову, потому что может плохо все закончиться.

- Мы как-то сразу не понравились друг другу.

- Мне не нравятся люди, мужчины, с кошачьими повадками. Есть ассоциация с животными у людей – вот у меня такая возникла ассоциация.

- Он удобен. Как сказал один мой товарищ, он удобен, как итальянские туфли. Он не приносит плохих новостей, он не задает сложных вопросов, он всегда мягкий, добрый и говорит хорошие слова. Вот этот эффект теплой ванны, когда все вокруг хорошо, потому что тебе говорят, что вокруг все хорошо.

- Это человек, которого я привел в команду. Очень талантливый. Он эксперт медиарынка. Ну, без него мы бы не справились во всех избирательных кампаниях. Смотри, когда был Кирилл, отвечал за информационную политику офиса и президента, то президент был живой, веселый, свой парень. А сейчас Кирилла отодвинули, и там пришли такие... аферисты медиарынка.

- Кто имеет самое большое влияние на президента?.. Я считаю, что самое большое влияние на президента имеет народный депутат Николай Тищенко. Смотри: еще в декабре 2019-го года очень активно обсуждалось в офисе – и Владимир Александрович, в принципе, с этим соглашался – поменять Давида Арахамию, главу фракции "Слуги народа", которого привел я в нашу команду... поменять на Николая Тищенко. Я не шучу. Значит, декабрь, январь и февраль – это было нарративом. Почему не закончили эту смену, я не знаю. Я всячески его поддерживал.

- Но с моей точки зрения, Николай Тищенко – это тот человек, который не просто моральный авторитет, но и, знаешь, визионер. Он пользуется доверием общества... Ну, как читать "Николай Тищенко". И он пользуется доверием менеджмента Офиса президента и самого президента.



- Смотри, ты же видишь: на эфирах он постоянно появляется. Чиновников Офиса президента там нет. Я ходил всегда и своих замов заставлял. Но если ты не умеешь общаться, если тебе нечего сказать, то ты и работать не умеешь. Сейчас никто не ходит. А я считаю, что они должны ходить. И все. Они вот... они просто... Я не знаю. Они боятся. Они, наверное, не до конца понимают... Поэтому они выставляют в эфиры самого умного у них. Вот посмотри: Николай Тищенко во всех эфирах. Ну, я считаю, это как бы... ну, это же показатель.

- Я не троллю. Это реально самый умный из них человек.

- Обаятельный... Он в каком-то смысле – в хорошем этого понимания этого слова – прекрасный человек. Он не скрывает свои желания что-то заработать, он искренний в этом. Он очень энергетичный и очень харизматичный. Если ты его понимаешь таким, какой он есть, воспринимаешь – да, то в принципе, у него можно многому научиться и много информации взять. Я длительное время был его адвокатом. Я не знаю, как он ко мне относится, там, на сегодняшний день, мы давно не общались, но я его считал своим другом. Но я не позволял какой-то... Он на меня из-за этого очень сильно злился и обижался. Я не позволял ему влиять на Зеленского.

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