Коронавирус в Украине: 2582 заболеваний за сутки

За время пандемии в Украине подтверждено уже 145 тысяч 612 случаев заболевания коронавирусом. В течение последних 24 часов заболели 2 тысячи 582 украинца. Скончались 44 пациента, (3 023 - за все время), 1 тысяча 174 - выздоровели (65 877 - с начала пандемии). Активных больных – 76 712, сообщается на карте СНБО.

Больше всего заболевших COVID-19 Харьковской (339 ) и Тернопольской (251) областях. В Киеве за сутки зарегистрировано 298 новых случаев.