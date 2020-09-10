Коронавирус в Украине: 2582 заболеваний за сутки

За время пандемии в Украине подтверждено уже 145 тысяч 612 случаев заболевания коронавирусом. В течение последних 24 часов заболели 2 тысячи 582 украинца. Скончались 44 пациента, (3 023 - за все время), 1 тысяча 174 - выздоровели (65 877 - с начала пандемии). Активных больных – 76 712, сообщается на карте СНБО.
Больше всего заболевших COVID-19 Харьковской (339 ) и Тернопольской (251) областях. В Киеве за сутки зарегистрировано 298 новых случаев.Данные по регионам:
С 9 сентября в Украине начал действовать измененный порядок пересечения границ для иностранцев: Кабмин расширил список иностранцев, которым разрешен въезд, детализировал его, а также ввел в действие запрет на транзит.
Также с 2 сентября ужесточила правила въезда для иностранцев (запрет на въезд действует по 28 сентября): транзит теперь тоже запрещен. Выяснилось, что эту лазейку использовали паломники-хасиды, которые ехали в Украину из Израиля и других государств.