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Новости
Украина
10 сентября 20, 10:06
Коронавирус в Украине: 2582 заболеваний за сутки
скорая помощь
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СНБО обнародовала данные по состоянию на утро 10 сентября.

За время пандемии в Украине подтверждено уже 145 тысяч 612 случаев заболевания коронавирусом. В течение последних 24 часов заболели 2 тысячи 582 украинца. Скончались 44 пациента, (3 023 - за все время), 1 тысяча 174 - выздоровели (65 877 - с начала пандемии). Активных больных – 76 712, сообщается на карте СНБО.

Больше всего заболевших COVID-19 Харьковской (339 ) и Тернопольской (251) областях. В Киеве за сутки зарегистрировано 298 новых случаев.

Данные по регионам: 

  • Винницкая обл - 4606 (+103)
  • Волынская обл - 6092 (+77)
  • Днепропетровская обл - 3012 (+89)
  • Донецкая обл - 1852 (90)
  • Житомирская обл - 3938 (+59)
  • Закарпатская обл - 8359 (+82)
  • Запорожская обл - 2081 (+40)
  • Ивано-Франковская обл - 10802 (+143)
  • Кировоградская обл - 874 (+4)
  • г. Киев - 16119 (+298)
  • Киевская обл - 6554 (+95)
  • Львовская обл - 16452 (+183)
  • Луганская обл - 503 (+23)
  • Николаевская обл - 1766 (+52)
  • Одесская обл - 8874 (+47)
  • Полтавская обл - 1069 (+51)
  • Ровенская обл - 10073 (+130)
  • Сумская обл - 2187 (+44)
  • Тернопольская обл - 8075 (+251)
  • Харьковская обл - 11832 (+339)
  • Херсонская обл - 558 (+20)
  • Хмельницкая обл - 3497 (+142)
  • Черновицкая обл - 11715 (+134)
  • Черкасская обл - 2177 (+56)
  • Черниговская обл - 2545 (+30)

    • С 9 сентября в Украине начал действовать измененный порядок пересечения границ для иностранцев: Кабмин расширил список иностранцев, которым разрешен въезд, детализировал его, а также ввел в действие запрет на транзит.

    Также с 2 сентября ужесточила правила въезда для иностранцев (запрет на въезд действует по 28 сентября): транзит теперь тоже запрещен. Выяснилось, что эту лазейку использовали паломники-хасиды, которые ехали в Украину из Израиля и других государств.
    kp.ua
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