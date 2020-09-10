Хасиды в Умани крушили ограждения на могиле Нахмана: видео

В Умани брацлавским хасидам-паломникам не понравились временные ограждения, установленные у входа в место, где расположена могила цадика Нахмана - святыня, ради которой паломники и едут в Украину. И часть хасидов - в основном, молодежь - решила их снести. В сети появилось соответствующее видео. Об этом сообщает 10 сентября телеграм-канал Pavlovsky News

Железные конструкции были размещены, чтобы обеспечить организованный проход к месту паломничества и обратно и минимизировать последствия распространения коронавируса. Как сообщили в фонде Раби Нахмана, с нарушителями порядка будет проведена разъяснительная работа и их действия ни в коей мере не отражают отношения брацлавского движения к законам нашей страны.

При этом, как уточнили в Объединенной еврейской общине Украины, фонд Раби Нахмана является единственной официальной стороной в нашей стране, которая представляет интересы брацлавских хасидов.

Инцидент в Умани произошел на фоне обсуждения в соцсетях большого интервью Владимира Зеленского израильской газете Jerusalem Post, в котором президент говорил об отсутствии антисемитизма в Украине и говорил, что паломникам из Израиля в Украине будут очень рады, как только улучшится ситуация с коронавирусом.



