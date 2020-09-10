Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.98
USD
27.84
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
10 сентября 20, 13:49
Хасиды в Умани крушили ограждения на могиле Нахмана: видео
Хасиды
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
С нарушителями порядка будет проведена разъяснительная работа.

В Умани брацлавским хасидам-паломникам не понравились временные ограждения, установленные у входа в место, где расположена могила цадика Нахмана - святыня, ради которой паломники и едут в Украину. И часть хасидов - в основном, молодежь - решила их снести. В сети появилось  соответствующее видео. Об этом сообщает 10 сентября телеграм-канал Pavlovsky News

Железные конструкции были размещены, чтобы обеспечить организованный проход к месту паломничества и обратно и минимизировать последствия распространения коронавируса. Как сообщили в фонде Раби Нахмана, с нарушителями порядка будет проведена разъяснительная работа и их действия ни в коей мере не отражают отношения брацлавского движения к законам нашей страны.

При этом, как уточнили в Объединенной еврейской общине Украины, фонд Раби Нахмана является единственной официальной стороной в нашей стране, которая представляет интересы брацлавских хасидов.

Инцидент в Умани произошел на фоне обсуждения в соцсетях большого интервью Владимира Зеленского израильской газете Jerusalem Post, в котором президент говорил об отсутствии антисемитизма в Украине и говорил, что паломникам из Израиля в Украине будут очень рады, как только улучшится ситуация с коронавирусом.


Ранее в Умани произошли столкновения между полицией, хасидами и местными жителями - последние не хотели пропускать паломников к могиле Нахмана. И после столкновений, и после того, как часть хасидов, прилетевших в Украину, не пустили в страну, и после кампании, начатой мэром Умани против паломничества в условиях коронавируса, в адрес Украины из уст хасидов и ряда приближенных к ним израильских организаций то и дело раздаются обвинения в антисемитизме. 

Как ранее сообщалось, для обеспечения порядка в местах паломничества в Умань традиционно направлены полицейские из Израиля. Их будет целых шесть человек.

Читайте также:  Советник Израиля по COVID-19 написал письмо Зеленскому 

В связи с коронавирусом и ограничениями на въезд, которые ввела  Украина, в этом году на Рош ха-Шана (18-20 сентября) в Умани ожидается около 3 тысяч паломников вместо традиционных 30-40 тысяч.

Читайте также: В Умани насчитали уже шесть хасидов, заразившихся COVID-19
kp.ua
Ещё по теме:
Мэр Умани провел ночь в спальном мешке под Офисом президента
В Израиле призывают забрать останки Нахмана из Умани
Советник Израиля по COVID-19 написал письмо Зеленскому
Украина еще ужесточила правила въезда для иностранцев
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ОП объяснил причины срыва инспектирования позиций под Шумами
noimageОБСЕ зафиксировала нарушения со стороны сепаратистов
noimageБогдана вызвали на допрос в ГБР после интервью Гордону
noimageКоронавирус в Украине: 2582 заболеваний за сутки
noimageЧто Богдан рассказал о Зеленском и его окружении. ВИДЕО
Лента новостей