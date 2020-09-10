Богдана вызвали на допрос в ГБР после интервью Гордону

После интервью с Андреем Богданом, которое взял и опубликовал на своем youtube-канале журналист Дмитрий Гордон, экс-главу Офиса президента вызвали на допрос в Госбюро расследований. Об этом 10 сентября сообщается на официальном сайте ГБР.

В пресс-службе ГБР отмечают, что Богдан "в интервью одному из украинских изданий" рассказал о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами вопросов относительно статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, которые не предусмотренные законами.

- Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля, - говорится в сообщении.

В ГБР подчеркнули, что уже выслали повестку на допрос по месту регистрации экс-главы ОП.

В интервью Андрей Богдан, в частности, заявил, что операция по поимке наемников российской частной военной компании "Вагнер" действительно проводилась (украинские официальные лица это отрицают). Но была сорвана в результате некоего телефонного звонка человеком "из самого ближайшего окружения" президента Украины Владимира Зеленского. Его имя экс-глава ОП назвать отказался, заметив, что его скоро и так "назовет прокурор". Также Богдан не стал уточнять, кому именно звонил этот человек, хотя владеет этой информацией.

Богдан подтвердил, что главу украинской разведки Василия Бурбу уволили в августе из-за того, что под его руководством больше года шла спецоперация с целью выманить и задержать "вагнеровцев", которая провалилась из-за одного звонка, и его требований разобраться в провале.

- Уволили человека, который обладал всей информацией, всеми связями – даже объяснения нет… и назначили парня, он проукраинский, он хороший, но он оперативник, он в этом вообще ничего не понимает! - прокомментировал Богдан увольнение Бурбы.

Как ранее сообщалось, сам Бурба говорил, что "информация об утечке со стороны окружения президента отсутствует", но подробности операции спецслужб в отношении "вагнеровцев" комментировать отказался, сославшись на секретность и не уточняя, была ли она в реальности.

Богдан также сказал, что многие в окружении президента хорошо относятся к России, но "настойчивый слух" о том, что в ОП якобы есть агенты влияния российских спецслужб, подтверждать не стал.

Также Андрей Богдан упомянул, что иностранные спецслужбы верят в существование неофициальной договоренности о совместных уступках между Украиной и Россией - неких "13-ти пунктах". Эти пункты - якобы "обещания" Андрея Ермака, которые даны РФ, и список встречных уступок российской стороны.

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- Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб многократно встречал упоминание о нем. Там то ли 12, то ли 13 пунктов. В это верят все иностранные спецслужбы. Это некий алгоритм действий: мы вам корабли – вы нам воду в Крым, мы вам пленных – вы нам прямое авиасообщение, мы вам 3 миллиарда долларов по решению суда – а вы нам... что-то. Это утопия. Я точно знаю: в этом перечне предусматривалось увольнение всех прозападных политиков, - сказал Богдан в интервью.

СПРАВКА

Интервью с Богданом начало транслироваться на youtube-канале Гордона вечером 9 сентября. Журналист назвал беседу с первым главой ОП Зеленского одним из самых сенсационных в своей карьере. Разговор длился около четырех часов.

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Богдан возглавлял Офис президента с 21 мая 2019 года по 11 февраля 2020. До этого входил в предвыборный штаб Зеленского и считался одним из главных творцов победы Зе-кандидата. Снимки, где Андрей Богдан во время разных поездок что-то шепчет на ухо президенту стали мемами. Также он запомнился эпопеей с увольнением, публичным конфликтом с мэром Киева Виталием Кличко, "дракой" с Иваном Бакановым и шутками в Фейсбуке.