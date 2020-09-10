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Украина
10 сентября 20, 15:48
ОБСЕ зафиксировала нарушения со стороны сепаратистов
танки
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Неподалеку от Покровки Донецкой области зафиксировано нарушение линии отвода тремя реактивными системами залпового огня БМ-21 Град.
Неподалеку от Покровки Донецкой области зафиксировано нарушение линии отвода тремя реактивными системами залпового огня БМ-21 Град. Представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе нарушают достигнутые ранее договоренности о перемирии. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщило командование Операции объединенных сил со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ.
Во время наблюдательного полета беспилотный аппарат ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории 7 сентября обнаружил продолжение имеющейся траншеи вблизи поселка Березовское Луганской области. 
 
Далее 8 сентября миссия ОБСЕ зафиксировала пять представителей НВФ с лопатами у одной из их позиций вблизи поселка Раевка Луганской области.
 
Также во время наблюдательного полета беспилотника ОБСЕ зафиксировано нарушение линии отвода вооружений для 16 самоходных гаубиц 2С1 Гвоздика, 122 мм и 6 буксируемых гаубиц Д-30А Жаба 122 мм вблизи Бугаевки Луганской области.
 
Неподалеку от Покровки Донецкой области зафиксировано нарушение линии отвода тремя реактивными системами залпового огня БМ-21 Град, 122 мм. Кроме того, на полигоне возле Бугаевки обнаружено 12 танков и три зенитных ракетных комплекса 9К35 Стрела-10. 
 
На полигоне вблизи Тернового, Донецкой области, патруль зафиксировал за пределами выделенных мест хранения четыре танка, на полигоне возле Покровки - три самоходных гаубицы Гвоздика, три буксируемые гаубицы Жаба, 10 танков.
 
Напомним, 9 сентября на экстренном заседании трехсторонней контактной группы было принято решение о совместной инспекции позиций украинских военных у поселка Шумы под Горловкой.
Korrespondent
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