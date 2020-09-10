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Новости
Украина
10 сентября 20, 15:51
ОП объяснил причины срыва инспектирования позиций под Шумами
ВСУ,армия
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Инспекция позиций Вооруженных сил в районе поселка Шумы с участием представителей ОБСЕ 10 сентября не состоится и пока временно отменяется.

Представители незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО сорвали "одноразовое инспектирования" в районе Шумов.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Утром 10 сентября накануне проведения инспекции боевики выдвинули ряд требований, которые противоречат друг другу и искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня.

"Именно поэтому согласованного в рамках безопасности подгруппы ТКГ исключительно "одноразового инспектирования" исключительно одной точки не произойдет. В связи с постоянным изменением запросов российской стороны", - сообщили в Офисе президента.

В ОП добавили, что ОБСЕ неоднократно подтверждала выполнение условий перемирия украинской стороной.

"За шесть недель от 27 июля Украина добросовестно придерживалась всех условий. Можем и хотим делать это и дальше, чтобы перейти от "тишины" на Донбассе к устойчивому миру. Констатируем, что представители незаконных вооруженных формирований демонстрируют наличие у них совсем другой цели, а именно - пиара вместо мира", - говорится в заявлении.

Украинская сторона согласилась, чтобы ОБСЕ в присутствии представителей сторон зафиксировала факт отсутствия нарушений на подконтрольной территории. При этом боевики отказались провести зеркальную процедуру.

"Учитывая все это - фактический отказ России и представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО соблюдать достигнутые договоренности и работать на основные здравого смысла ради подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии разграничения - констатируем, что инспекция в районе Шумов Донецкой области пока не может быть проведена", - заявили в ОП.

Напомним, в "ДНР" более недели угрожали военным обстрелом позиций у поселка Шумы. Но после договоренности о совместной инспекции приказ решили отменить.

Инспекция должна была состояться сегодня в 14:00 при участии представителей обеих сторон в СЦКК и ОБСЕ.
telegraf.com.ua
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