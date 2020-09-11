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Новости
Украина
11 сентября 20, 08:47
Враг за сутки трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе
ООС
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Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы к мгновенному реагированию на любые изменения оперативной обстановки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки, 10 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.

Так, враг обстрелял из стрелкового оружия позиции украинских войск неподалеку от Шумов, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и, где были предоставлены гарантии безопасности.

"Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", - сказано в сообщении.

Кроме того, как сообщают в штабе, два вражеских обстрела были зафиксированы на участке фронта вблизи Золотого: "Вначале враг применил трассирующую пулю для поджога травы, а затем открыл огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия".

Украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 11 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Украинские воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны.

В прифронтовых районах саперами ГСЧС Украины разминировано более девяти гектаров территории и передано на уничтожение 206 взрывоопасных предметов.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В частности, за минувшие сутки завершено восстановление 18 домов, еще на 25 объектах работы продолжаются.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским защитниками.
censor.net.ua
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