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Украина
11 сентября 20, 14:30
Масштабное ДТП на Киевщине: число жертв возросло
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Число жертв ДТП, которое случилось в пятницу, 11 сентября, рано утром в Бориспольском районе Киевской области, увеличилось до шести человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении бориспольской больницы в Facebook.

"В больницу в срочном порядке поступило 12 пострадавших. Все пациенты находились в тяжелом и крайне тяжелом состояниях. Для оказания помощи пострадавшим были организованы дополнительные смены персонала больницы. Хирурги, травматологи, анестезиологи и медсестры работали слаженно и профессионально. Помощь пациентам была предоставлена в полном объеме, при необходимости было проведено КТ внутренних органов, рентген и УЗИ", - сказано в сообщении.


Как отметили в медучреждении 12 человек в тяжелом состоянии, 8 из них прооперированы, 7 находятся в реанимации, трое в очень тяжелом состоянии, один человек умер.



Напомним, рано утром 11 сентября на автодороге Киев - Харьков - Довжанский возле с. Иванков Бориспольского района произошла авария с участием 4 транспортных средств. В результате ДТП 5 человек погибли, 20 получили травмы.
censor.net.ua
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