Умерла мать Владимира Литвина

Бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин поблагодарил всех за поддержку в связи с утратой его матери Ольги Андреевны, которая умерла 7 сентября.

- Искренняя благодарность и низкий поклон за слова сочувствия и поддержки в связи со смертью моей матери - Ольги Андреевны. Жизнь ее поколения - наглядное подтверждение вечной народной мудрости: человек рождается, страдает и умирает, - написал Литвин в своем "Фейсбуке".

Как отметил политик, семья приложила все усилия, чтобы уберечь Ольгу Андреевну, однако, она ушла из жизни.

- Мы делали все - возможное и невозможное, чтобы удержать маму в этом мире. Не получилось. Всю свою жизнь она невероятно тяжело работала на земле. Надеюсь, что хотя бы теперь земля будет ей пухом. Только тот, кто терял родителей, знает, как сложно учиться быть без них, - подчеркнул он.

91-летняя Ольга Андреевна Литвин умерла 7 сентября в Новой Романовке Житомирской области. Она приходилась матерью известному украинскому политику Владимиру Литвину, который претендовал в 2010 году на пост президента Украины. Также экс-нардеп Литвин занимал должность председателя Верховной Рады с 2002 по 2006 годы. Политик является Заслуженным деятелем науки и техники Украины, академиком НАНУ. В 2004 году получил звание Героя Украины.

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