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Новости
Украина
11 сентября 20, 21:17
Кравчук предложил обойти минские договоренности
Кравчук
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Когда подписывались минские договоренности, уже было понятно, что они не будут выполнены, объяснил Леонид Кравчук.
Когда подписывались минские договоренности, уже было понятно, что они не будут выполнены, объяснил Леонид Кравчук.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что минские договоренности выполнить невозможно и рассчитывает на переговоры в нормандском формате. Об этом он сказал в интервью для Радио НВ в пятницу, 11 сентября.

По словам Кравчука, выполнение минских договоренностей сейчас невозможно из-за разных позиций Украины и России относительно определения последовательности передачи контроля над границей и проведения выборов на Донбассе

"Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин. И потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но согласно международным договоренностям, международные соглашения не могут быть отменены одной стороной", – пояснил он.

По мнению Кравчука, решить эту проблему возможно на уровне нормандской четверки. Он выразил надежду, что после встречи советников глав стран нормандской четверки, будет проведен новый саммит с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России.

"Я думаю, что на соответствующих условиях и во время таких встреч этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне, другого я не вижу", – первый президент Украины.

Напомним, 11 сентября в Берлине советники лидеров стран нормандского формата обсуждают подготовку к саммиту четверки, а также ситуацию на Донбассе. Украинская сторона считает, что она уже выполнила свое "домашнее задание".
Korrespondent
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