Названа стоимость транспортировки танкера Delfi

Стоимость удаления танкера Delfi с пляжа в Одессе составила полмиллиона долларов. Об этом заявил глава компании Трансшип Андрей Иванов, сообщает УНИАН в пятницу, 11 сентября.

При подготовительных работах вскрылся ряд проблем, о которых ранее было неизвестно. В частности, речь идет о серьезных повреждениях борта, на котором судно лежало, а также значительное количество ила, скопившегося внутри танкера.

Для облегчения судна с его верхней палубы пришлось срезать более 50 тонн металла и откачать около 150 кубометров ила и песка. Стоимость операции по удалению танкера с пляжа не уложилась в оговоренную договором сумму.

"Согласно подписанному договору, у нас есть пункт о конфиденциальности. В связи с этим мы не можем разглашать стоимость контракта, но могу сказать - суммарная цифра работ превысила стоимость контракта и составляет порядка 0,5 млн долл. Эту разницу наша группа компаний покроет за свой счет", - говорит Иванов.

Напомним, что ранее танкер Delfi отбуксировали в порт Черноморска. Транспортировка танкера началась рано утром при помощи двух буксиров и плавучего крана.

Позже была названа общая сумма убытков из-за танкера Delfi. Танкер Delfi, который прошлой ночью сняли с мели у берега Одессы, доставили в нефтегавань порта Черноморск.