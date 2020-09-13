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Украина
12 сентября 20, 22:40
Разумков исключил роспуск Рады и ротации в Кабмине
Разумков
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В ближайшее время серьезных перестановок в правительстве не предвидится, а оснований для роспуска парламента нет.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в ближайшее время не стоит ожидать кардинальных перестановок в Кабинете министров, а ВР доработает до конца созыва. Об этом он заявил в эфире NewsOne в субботу, 12 сентября.

"Я не думаю, что мы в ближайшее время будем видеть глобальную ротацию в Кабинете министров", - сказал он.

При этом он признал теоретическую возможность того,что произойдут ротации в экономическом блоке.

"Теоретически это возможно. И это может быть инициировано даже одним народным депутатом, а зал будет определяться, поддержать или отклонить это предложение", - добавил он.

Разумков также считает, что парламент ІХ созыва доработает до конца своей каденции. По его словам, на сегодняшний день нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва парламента.

Также он сообщил, что парламент примет изменения в законодательство, чтобы урегулировать коллизию с назначением главы НАБУ.
Korrespondent
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