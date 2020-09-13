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Украина
12 сентября 20, 22:46
Фокин отказался встречаться с комитетом Рады
Фокин
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Заместитель Кравчука в ТКГ заявил, что слишком занят, чтобы встречаться с нардепами, которые пригласили его на разговор после скандального заявления об амнистии сепаратистам.

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин отказался проводить встречу с парламентским комитетом по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщил народный депутат от Слуги народа, заместитель председателя комитета Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Сегодня Витольд Фокин отказался проводить встречу с комитетом по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, которая должна была состояться 15 сентября. Озвученная причина - занятость и необходимость работать в трехсторонней контактной группе", - написал Качура.

По его словам, "в ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения - не оговорена".

"Буду требовать незамедлительно провести данную встречу", - добавил он.

Ранее Фокин в интервью одному из издания заявил, что допускает полную амнистию сепаратистов на Донбассе, а также особый статус для всей территории Донецкой и Луганской областей. А когда его слова вызвали бурную критику, заявил, что представители действующей власти критикуют его, поскольку имеют связь с "предшественниками".

Позже глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук заявил, что дальнейшую судьбу Фокина после его скандальных высказываний, будет решать Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что петиция об отстранении Фокина за сутки набрала треть необходимых голосов.
Korrespondent
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