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Новости
Украина
13 сентября 20, 18:21
Украина усилила границу с Беларусью. ВИДЕО
Граница
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Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотных летательных аппаратов, отметили в ведомстве.

Госпогранслужба Украины проводит усиленные меры безопасности на украинско-белорусской границе, сообщается на сайте ведомства 13 сентября

На сегодня ситуация на украинско-белорусской границе остается контролируемой и стабильной, отметили пограничники. Украинские силовики отмечают, что хотят предупредить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы группами лиц.

Сейчас проводится непрерывное патрулирование пограничными нарядами со служебными собаками, ведется наблюдение с технических постов, применяются средства наблюдения, автомобильный и авиационный транспорт.

ГПСУ собирает и учитывает всю имеющуюся информацию, которая может влиять на состояние охраны государственной границы. В оперативно-служебной деятельности активно используется оперативно-розыскной блок, участковые инспекторы пограничной службы, увеличено количество пограничных нарядов.

"Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотных летательных аппаратов, а на водных участках границы дополнительно применяются катера Safe Boat 27", - говорится в сообщени ГПСУ.


Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что на литовский полигон в 15 километрах от белорусской границы переброшен танковый батальон США. 

Справка

Отношения Украины и Беларуси ухудшились после того, как Минск не выдал Киеву “вагнеровцев”, задержанных под белорусской столицей. Президент Владимир Зеленский назвал решение "мягко говоря, несправедливым" и предупредил о его трагических последствиях. Решение Минск принял на фоне непризнания оппозиции результатов выборов президента Беларуси и разгонов протестов.

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17 августа Украина впервые на время отозвала посла из Беларуси. 8 сентября в Украину прибыли два белорусских оппозиционера Антон Родненков и Иван Кравцов. Комментируя их выезд, президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что страна поставила усиленный блок на границе с Украиной.

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10 сентября посол Украины в Беларуси Игорь Кизим рассказал, что его машину досмотрели белорусские пограничники с нарушением норм международного права о дипломатических отношениях.
Korrespondent
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