К ослаблению карантина в Украине готовы только 5 областей

К ослаблению ограничительных мер, которые ввели в Украине из-за распространения коронавируса, не готовы 19 областей и Киев. В данных регионах превышены показатели эпидемической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

- В столице превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения. Показатель Киева - более 140, тогда как должен быть меньше чем 40, - отметили в ведомстве.

Так, в список вошли такие области:

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С полуночи 14 сентября в Украине вступит в силу новое зонирование. Так, зоны карантина обновлены в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

В "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и из межобластного транспорта.

По состоянию на 13 сентября в Украине заболели коронавирусом 154 335 граждан, из них - 3178 скончались. В то же время 68 893 украинцев побороли недуг. За последние 24 часа диагноз подтвердился еще у 2476 человек, а также зафиксировано 30 летальных случаев.