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Новости
Украина
13 сентября 20, 22:59
Украина собрала новые доказательства по Иловайской трагедии
Иловайск
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В ближайшее время материалы будут направлены в Нидерланды.

Новый пакет с доказательствами совершения преступлений российскими военными во время боев под Иловайском Украина намерена в ближайшее время направить в суд Гааги. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в интервью "Радио Свобода".

- По Иловайску в ближайшее время передадим в Офис прокурора Международного уголовного суда еще один пакет собранных доказательств совершения российскими военными военных преступлений. В частности, новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей относительно "зеленого коридора" для отхода украинских сил под Иловайском, - заявил Мамедов.

По его словам, последнее из информационных сообщений по Донбассу касалось внесудебных казней украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево. Также в нем освещалась практика привлечения Россией незаконных вооруженных формирований к конфликту на востоке Украины.

Бои за Иловайск в Донецкой области проходили в августе 2014 года. В результате обстрелов гибли люди, покидающие район, снарядами были разгромлены дома и единственная больница города. Тогда погибло много украинских военных, среди которых бойцы батальона "Донбасс", а также журналисты, иностранные граждане.

По версии следствия, в ночь на 29 августа украинские силы попали в окружение российских силовиков, которое состояло из 3500 человек личного состава, около 60 танков, 320 бронемашин, 60 орудий, 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.  В ходе боевых действий 366 украинских военных погибли, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен.
kp.ua
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