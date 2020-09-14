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Новости
Украина
13 сентября 20, 23:39
Главный педиатр Львова умер от COVID-19
Богдан Остальский
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Богдан Остальский долгое время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского городского совета.

Главный специалист управления здравоохранения Львовского городского совета, педиатр Богдан Остальский скончался в воскресенье, 13 сентября, после длительного лечения от коронавирусной инфекции, сообщает Львовский городской совет.

"Отошел в вечность главный педиатр Львова Богдан Остальский. Врач, которого мы навсегда запомним, как большого профессионала и хорошего друга для наших детей. Нам очень повезло жить и работать вместе с Вами, Богдан Романович. Вечная память!", - прокомментировал мэр города Андрей Садовый.

Богдан Остальский, 1960 года рождения, был врачом-педиатром, долгое время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского городского совета.

Ранее Минздрав возмутился тем, как в Днепре накануне отпраздновали День города.
Korrespondent
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