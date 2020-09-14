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Новости
Украина
13 сентября 20, 23:41
Когда в Украину придут похолодание и заморозки?
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В запасе еще несколько теплых дней.

Погода в Украине будет теплой еще почти неделю, но к выходным 19-20 сентября похолодает. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила 13 сентября синоптик Наталка Диденко.

- Следующие выходные принесут в Украину похолодание! Кто вдохновлялся нынешними субботой-воскресеньем с их теплым свежим солнечным воздухом - тот молодец. Но уже на следующий уик-энд в Украину придет существенное похолодание! - дважды для надежности предупредила Диденко.

По данным синоптика, похолодание начнется в пятницу, 18 сентября, и температура воздуха днем ​​снизится до +12...+17 градусов.

- А вот в ночные часы в конце недели в Украину уже даже вероятные первые заморозки, кроме южной части. Эту очень важную информацию еще буду уточнять, - пообещала синоптик.

Напугав похолоданием, метеоролог все же напомнила, что впереди еще целая неделя замечательной солнечной теплой погоды. Ее будет определять антициклон по имени Leiki.

Сухо и солнечно в начале недели будет повсюду. Температура воздуха ожидается комфортной, +23...+27 градусов, на Закарпатье и в южной части местами +28...+30 градусов.В Киеве теплая, около +25 градусов, погода тоже продержится еще несколько дней, однако уже в четверг вечером, по предварительным прогнозам, пройдет холодный атмосферный фронт с дождем и в пятницу в Киев зайдет холодный воздух, который существенно снизит температуру.
kp.ua
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