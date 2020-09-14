Сегодня Православная Церковь празднует церковное Новолетие

Константинопольское летоисчисление начиналось с 1 сентября 312 года.

В этот день отмечали память о победе, которую император Константин одержал над римским императором Максентием. После битвы Константин даровал христианам свободу вероисповедания, сообщает Центр информации УПЦ.

В 325 году на первом Вселенском Соборе решили отмечать в этот день церковное Новолетие. После принятия христианства на Руси до XV века год начинался с марта — с 1 марта вели начало года все древние русские летописцы.

С 1492 года на Руси отмечали Новолетие как церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения в Новолетие было воспоминание проповеди Иисуса Христа в Назаретской синагоге, когда Христос сказал, что он пришел «исцелять сокрушенных сердцем... проповедовать лето Господне благоприятное».

В последний раз чин летопроводства был совершен 1 сентября 1699 года в присутствии Петра I , который, сидя на установленном на кремлевской соборной площади престоле в царской одежде, принимал от патриарха благословение и поздравлял народ с новым годом. Петр I издал указ о переносе начала гражданского нового года на 1 января. С 1 января 1700 года чин летопроводства не совершался.

Последним праздником церковного года является Успение Божией Матери — 28 августа (по новому стилю), а первым праздником нового церковного года — Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября).

***

В народном календаре 14 сентября (1 сентября — по старому стилю) был известен как Семенов день или Семён Летопроводец.

На Руси в Семенов день было принято угощать ближнего. У ворот зажиточных людей стояли сосуды с пивом и брагой, и простой люд мог насладиться трапезой. Так что отличной идеей будет созвать 14 сентября гостей и устроить праздник.

В этот день закрывается старый жизненный цикл и начинается новый. Самое благоприятное время для переезда в новое жилье. Подходящий день для заключения важных договоров и сделок.

Самое удачное время для свадеб: с Семенова дня и до 28 ноября. Свадьба в этот день сулит счастье, неугасимость чувств и жизнь в достатке. Счастье в браке можно обрести, если в этот день парень посватается к девушке.

Если праздник не выпадает на воскресенье, то женщины принимаются за основательную уборку. Накануне старый огонь гасят, а на утро зажигают новый. Вся работа в избах происходит при новом огне.

Что нельзя делать 14 сентября:

Не рекомендуется смахивать крошки со стола, иначе в дом придут финансовые проблемы.

Отправляться в дальнюю дорогу категорически запрещено — поездки на Семенов день могут обернуться проблемами с деньгами и даже болезнями.

Настрого запрещалось в этот день подметать пол, чтобы не вымести счастье, здоровье и деньги. Пылесосить в день Семена-летопроводца тоже не стоит.

Ссоры и ругань в этот день чреваты не только затяжными конфликтами. Если человек проведёт этот день в отрицательных эмоциях, они останутся с ним на ближайшие три месяца.

Народные приметы 14 сентября:

Если гуси улетают на Семён-день, жди ранней зимы.

Семён лето провожает, бабье лето наводит.

Если на Семёна ясная погода — вся осень ведренная, ненастный день — к сухой осени.