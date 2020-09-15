В Украину из Беларуси пытаются попасть хасиды

На границе с Беларусью в Черниговской области усилена охрана пункта пропуска, где группы иностранных граждан пытаются попасть в Украину, несмотря на карантинные ограничения въезда. На место выезжал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Там рассказали, что сегодня после обеда начали фиксировать прибытие групп иностранных граждан, "которые, несмотря на ограничения въезда, пытаются попасть в Украину".

Дейнеко встретился с представителями иностранцев и рассказал им о требованиях постановления Кабмина в части ограничения въезда иностранцев. Он попросил их уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы.

"Глава ведомства четко акцентировал на недопущении нарушения границы иностранцами, ведь они будут нести за это ответственность пограничники не допустят попыток нарушения границы" - говорится в сообщении.

ГПСУ задействовала резервы ведомства и организовала взаимодействие с подразделениями полиции Нацгвардии. "Ситуация остается контролируемой", - отметили в Госпогранслужбе.

В то же время в Госпогранкомитете Беларуси сообщают, что на границе находятся 1500 хасидов, которые планировали попасть в Украину. Там напомнили, что с беларуской стороны пересечение границы на выезд не ограничено, передает БелТА.





25 августа Украина существенно ограничила паломничество в Умань.





26 августа Кабмин закрыл въезд в Украину для иностранных граждан до 28 сентября из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.