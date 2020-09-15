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Новости
Украина
15 сентября 20, 08:55
Под Киевом произошел взрыв на газопроводе: новые подробности
пожарные машины
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В поселке Чабаны Киевской области произошел взрыв на газопроводе высокого давления. На месте работают все аварийные службы.

Сегодня ночью жители пгт Чабаны в Киевской области сообщили о взрыве газовой трубы. Предположительно, причиной стала поломка газовой трубы высокого давления. Видео происшествия разместили в Facebook очевидцы.

По словам свидетелей взрыва, вначале был "дикий шум", а после звук усилился и стал напоминать рев турбин самолета. Сам взрыв произошел в ночь на 15 сентября примерно в 00:10, тогда же у местных жителей пропал свет. Где-то через час гул затих, а подача электроэнергии возобновилась.

На место происшествия сразу же выехали спасатели. По предварительным данным, жертв и пострадавших вследствие взрыва не было.

Как отметили в исполнительном комитете сельского совета Чабанов, в их поселке произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой - Помары - Ужгород), через который поставляется в Европу газ и который пролегает через поля Чабанов.


Произошел мощный взрыв газа, но ситуацию удалось взять под контроль, поставив на трубу заглушку.

"Просим сохранять спокойствие, не паниковать, в случае необходимости четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб Украины", - говорится в сообщении.
telegraf.com.ua
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