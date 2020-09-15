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Новости
Украина
15 сентября 20, 19:15
Зеленский о возможности переноса ТКГ в Австрию
Зеленский
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Владимир Зеленский считает, что говорить о переносе заседаний ТКГ из Минска в Австрию можно будет после стабилизации в Минске.

"О переносе заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска в Австрию.

Вы знаете, мне кажется что сегодня из-за COVID-19, честно говоря, не важно, где люди собираются, если есть результат.

Сегодня мы работаем в формате онлайн, видеоформате, и не встречаемся.

Но вопросы, которые вы поднимаете, несмотря на то, что Австрия действительно нас очень поддерживает в этом вопросе и в санкционном вопросе, и мы за это благодарны", - сказал Президент.

По мнению Главы государства, говорить о переносе "Минских переговоров" пока рано.

"Такие вопросы о переносе сейчас слишком рано обсуждать, потому что мы ждем стабилизации очень сложной ситуации, которая происходит в Беларуси", - отметил он.
telegraf.com.ua
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