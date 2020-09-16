В Украине – рекорд по числу летальных случаев за сутки

За прошедшие сутки в Украине появились 2958 новых заболевших коронавирусом (сутками ранее — 2905). Также вчера от коронавируса умерли 76 человек – это наибольшее число летальных исходов за сутки с начала эпидемии. Данные об этом были опубликованы на сайте Совета нацбезопасности и обороны.
Всего с начала эпидемии в стране было зарегистрировано 162 660 случаев COVID-19, выздоровели 72 324 украинцев (за последние сутки — 1514, сутками ранее – 1267), умерли 3340 пациентов (за сутки — 76, сутками ранее – 53).
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Тернопольской (+380), Харьковской (+ 272) и Одесской (+ 284) областях. В Киеве - 356 новых больных.
Данные по регионам:
- Винницкая обл - 4976 (+89)
- Волынская обл - 6504 (+76)
- Днепропетровская обл - 3539 (+108)
- Донецкая обл - 2180 (+26)
- Житомирская обл - 4543 (+73)
- Закарпатская обл - 8829 (+73)
- Запорожская обл - 2591 (+88)
- Ивано-Франковская обл - 11617 (+167)
- Кировоградская обл - 934 (+5)
- г. Киев - 18070 (+356)
- Киевская обл - 7207 (+128)
- Львовская обл - 17430 (+187)
- Луганская обл - 653 (+33)
- Николаевская обл - 2171 (+57)
- Одесская обл - 10277 (+284)
- Полтавская обл - 1307 (+54)
- Ровенская обл - 10707 (+72)
- Сумская обл - 2640 (+87)
- Тернопольская обл - 10004 (+380)
- Харьковская обл - 13432 (+272)
- Херсонская обл - 702 (41)
- Хмельницкая обл - 4133 (+75)
- Черновицкая обл - 12493 (+99)
- Черкасская обл - 2739 (+51)
- Черниговская обл - 2922 (+76)
До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий. Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.