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Новости
Украина
16 сентября 20, 09:21
В Украине – рекорд по числу летальных случаев за сутки
COVID-19
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За прошедшие сутки в Украине от коронавируса выздоровели 1514 человек, умерли 76 пациентов

За прошедшие сутки в Украине появились 2958 новых заболевших коронавирусом (сутками ранее — 2905). Также вчера от коронавируса умерли 76 человек – это наибольшее число летальных исходов за сутки с начала эпидемии. Данные об этом были опубликованы на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

Всего с начала эпидемии в стране было зарегистрировано 162 660 случаев COVID-19, выздоровели 72 324 украинцев (за последние сутки — 1514, сутками ранее – 1267), умерли 3340 пациентов (за сутки — 76, сутками ранее – 53).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Тернопольской (+380), Харьковской (+ 272) и Одесской (+ 284) областях. В Киеве - 356 новых больных.

Данные по регионам:

  • Винницкая обл - 4976 (+89)
  • Волынская обл - 6504 (+76)
  • Днепропетровская обл - 3539 (+108)
  • Донецкая обл - 2180 (+26)
  • Житомирская обл - 4543 (+73)
  • Закарпатская обл - 8829 (+73)
  • Запорожская обл - 2591 (+88)
  • Ивано-Франковская обл - 11617 (+167)
  • Кировоградская обл - 934 (+5)
  • г. Киев - 18070 (+356)
  • Киевская обл - 7207 (+128)
  • Львовская обл - 17430 (+187)
  • Луганская обл - 653 (+33)
  • Николаевская обл - 2171 (+57)
  • Одесская обл - 10277 (+284)
  • Полтавская обл - 1307 (+54)
  • Ровенская обл - 10707 (+72)
  • Сумская обл - 2640 (+87)
  • Тернопольская обл - 10004 (+380)
  • Харьковская обл - 13432 (+272)
  • Херсонская обл - 702 (41)
  • Хмельницкая обл - 4133 (+75)
  • Черновицкая обл - 12493 (+99)
  • Черкасская обл - 2739 (+51)
  • Черниговская обл - 2922 (+76)

До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.  Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
liga.net
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