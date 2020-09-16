В Украине – рекорд по числу летальных случаев за сутки

За прошедшие сутки в Украине появились 2958 новых заболевших коронавирусом (сутками ранее — 2905). Также вчера от коронавируса умерли 76 человек – это наибольшее число летальных исходов за сутки с начала эпидемии. Данные об этом были опубликованы на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

Всего с начала эпидемии в стране было зарегистрировано 162 660 случаев COVID-19, выздоровели 72 324 украинцев (за последние сутки — 1514, сутками ранее – 1267), умерли 3340 пациентов (за сутки — 76, сутками ранее – 53).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Тернопольской (+380), Харьковской (+ 272) и Одесской (+ 284) областях. В Киеве - 356 новых больных.

Данные по регионам: