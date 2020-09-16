Смертельное ДТП в Киеве: мотоциклист сбил пешехода. ФОТО

Вечером 15 сентября в Киеве на пересечении улиц Леся Курбаса и Вацлава Гавела произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека.

Как сообщает dtp.kiev.ua, водитель мотоцикла Yamaha сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

"Двое погибли, пилота в срочном порядке госпитализировали, но не довезли, погиб в дороге", — говорится в сообщении.

В dtp.kiev.ua отмечают, что удар был такой сильный, что мотоцикл пролетел после столкновения порядка 120 метров.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая и будет выяснять все обстоятельства этого происшествия.





Напомним, в ночь с 5 на 6 сентября на трассе Киев — Ковель водитель мотоцикла на встречной полосе столкнулся с автомобилем ИМ-75, в результате чего погибли мотоциклист и его пассажирка.

