16 сентября - праздник, что категорически запрещено делать

В церкви 16 сентября почитается память святой Домны Никодимийской, которая жила во время царствования императора Максимилиана. Изначально Домна была языческой жрицей, но впоследствии приняла христианство. Во время гонений на христиан, организованных Максимилианом, Домна пострадала за свою веру и с тех пор почитается в ранге мученицы.

В этот день устраивали разборку старых вещей в доме - "прибиранье в избе рухляди". По народному поверью, для того, чтобы осень и зима в доме прошли благополучно, никто не болел, всем хватило еды и тепла, нужно было в день Домны хорошенько прибраться в жилых помещениях, хозяйственных сараях и амбарах. Всё, что горело, сжигалось на грядках вместе с картофельной ботвой, оставшейся после уборки урожая картошки, остальное просто выкидывалось. То, что было жалко выбросить или сжечь, но семьей уже не использовалось, отдавали нищим.

Говорили, что, если Василиса пришла, то желательно поторопиться с льном - его собирали и подготавливали для последующей обработки. В эти дни начинались холода и крестьяне спешили переселиться в дом из летних веранд.

Что не рекомендуется делать 16 сентября:

Нельзя ругаться, ссориться и кричать;

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и садоводством;

Нельзя держать дома старые и поломанные вещи;

Нельзя отказывать в помощи;

Нельзя есть жирную и вредную пищу;

Нельзя смотреть в зеркало до рассвета.

Народные приметы 16 сентября

Если 16 сентября пойдет дождь, такая же погода будет еще семь дней.

Если на Домну вдруг начнет греметь гром, то оставшаяся осень будет долгой и теплой.

Если день ясный, то и осень преимущественно будет ясной.

Если на Домну много тенетника летит, то осень будет ясной и продолжительной.

Вечером красный закат - совсем скоро можно ожидать затяжных холодов и даже заморозков по утрам.

Тот, кто уберет из дому весь мусор и спалит его, будет счастлив до следующей осени.

Родившиеся 16 сентября слишком ревнивы. Носить им следует топаз или янтарь.

У кого именины 16 сентября?

Ефим, Петр, Иван, Константин и Василиса.