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Новости
Украина
16 сентября 20, 12:43
ГБР назвало причины оккупации Россией Крыма и части Донбасса
Иловайск
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ГБР завершило расследование по факту подрыва обороноспособности Украины, которое привело к оккупации Россией Крыма и войне на Донбассе
Государственное бюро расследований завершило расследование против экс-главы Генштаба ВСУ Владимира Замана, который в сговоре с беглым диктатором Виктором Януковичем и двумя экс-министрами обороны Дмитрием Саламатиным и Павлом Лебедевым, подорвали обороноспособность Украины, совершив госизмену. Их действия привели к созданию условий для оккупации Россией Крыма, части Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.


Следствие выделило пять основных направлений реформирования ВСУ в 2012-2014 годах, которые отрицательно повлияли на обороноспособность страны: 


- Преступное сокращение ВСУ – возврат Украины к внеблоковому статусу в 2010 году должен был повлечь за собой увеличение численности армии, однако в течение 2012-2013 годов численность ВСУ сократили на 77 000 человек. Эти изменения негативно оценивались комитетами Рады, однако по инициативе руководства страны, Минобороны и Генштаба сокращения продолжались;



- Подрыв состояния мобилизационной готовности – в 2013 году сократили 3205 сотрудников военкомата. Из-за срыва мобилизации в 2013 году воинские части укомплектовали только на 25-55% от потребности. Был "уничтожен" учет мобилизационной техники и свернута приписка мобилизационных ресурсов. В результате в 2014 году военкоматы оказались не в состоянии организовать территориальную оборону;

- Уничтожение системы ПВО Крыма – в августе 2012 года по приказу Заманы управление ПВО в Крыму передали от Командования ВВС к Командованию ВМС, которые не имели нужных навыков и в будущем изменили присяге, перейдя на сторону врага. Также были остановлены программы модернизации и возобновления ЗРК, сокращена одна из двух бригад ЗРК С-300В на вооружении. В результате в феврале 2014 года 10 российских самолетов вторглись в Крым и беспрепятственно высадили десант;



- Незаконные организационные изменения ВСУ – из-за реформ в 2013 году были созданы предусловия для временной потери управления войсками. Изменения не соответствовали законодательству, а также не вносились в стратегические оборонные документы. В результате ВСУ не были в состоянии сформировать ударную группу и обеспечить защиту территориальной целостности Украины;



- Непринятие мер по реагированию на внешние угрозы – в конце 2013 – начале 2014 годов Замана получил развединформацию о подготовке Россией к наступательной операции. Замана ничего не сделал для приведения ВСУ в высшую степень боеготовности, организации теробороны и проведения в Крыму широкомасштабных военных учений. 



Результатом такой деятельности тогдашнего руководства страны стало существенное снижение боеготовности ВСУ, их неспособность исполнить конституционные обязательства по обороне Украины, защиты ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, что создало условия для оккупации Россией Крыма, а также части Донецкой и Луганской областей.

Расследование по другим фактам, которые привели к оккупации Россией части территории Украины в 2014 году, продолжается. 

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса.

21 августа в Офисе генпрокурора заявили, что единственная причина трагических событий в Иловайске в августе 2014 года – военная агрессия вооруженных сил России.
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liga.net
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